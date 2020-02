Advocaten sturen deurwaarder langs bij Belgische regering, eisen repatriëring IS-kinderen

De advocaten van tien kinderen van IS-strijders en hun ouders sturen een deurwaarder langs bij de Belgische ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken. De deurwaarder zal een bedrag van ruim een half miljoen euro aan dwangsommen opeisen. Zo willen de advocaten de Belgische regering verder onder druk zetten om de IS-kinderen terug te halen naar België. Dat meldt de Belgische krant De Standaard woensdag.

De kinderen zitten momenteel samen met hun moeders vast in het Syrische vluchtelingenkamp Al-Hol. Een rechter oordeelde half december dat de Belgische regering de kinderen moet helpen om terug te keren. België kreeg zes weken de tijd het vonnis uit te voeren. Gebeurde dit niet, dan moest de regering een dwangsom van 5.000 euro per kind per dag betalen. De regering heeft het vonnis niet uitgevoerd, waardoor de totale dwangsom inmiddels is opgelopen tot ruim 500.000 euro.

Volgens de advocaten van de IS-kinderen spant de Belgische regering zich niet serieus in om hen terug te halen. Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir zeggen in De Standaard: „Wij zien van de Belgische regering geen enkel ernstig initiatief om aan de beslissing van de kortgedingrechter tegemoet te komen.” De regering spreekt dat tegen en stelt dat de repatriëring noodgedwongen traag gaat. Premier Sophie Wilmès zei vorige week dat een diplomaat naar Irak is gestuurd met reisdocumenten voor de kinderen. Het is volgens haar om veiligheidsredenen echter nog niet gelukt hen te bereiken.

Zes weeskinderen

Momenteel zouden zich zo’n zeventig kinderen met een band met België in de regio bevinden. In 2017 besloot België dat kinderen jonger dan tien jaar mochten terugkeren uit Syrië en Irak. In de praktijk nam het land weinig stappen om dit daadwerkelijk mogelijk te maken. Voor zover bekend zijn tot nu toe zes weeskinderen gerepatrieerd. In verschillende rechtszaken verplichtte een rechter de regering om kinderen te repatriëren. De regering ging telkens in beroep.

Zo ook in deze zaak. De advocaten spanden hun zaak vorig jaar aan namens drie moeders en één vader die naar Syrië vertrokken. Ze wilden zowel de kinderen, destijds tussen de zes maanden en zeven jaar oud, als de ouders laten repatriëren. De kortgedingrechter in Brussel gaf hen deels gelijk. De ouders hadden geen recht op hulp, maar de kinderen moesten wel consulaire bijstand krijgen en de benodigde identiteits- en reisdocumenten om terug te komen. Zij „mogen niet de gevolgen mogen dragen van de daden van hun ouders” en hebben het recht om op te groeien in veilige leefomstandigheden. Het beroep, ook aangespannen door de advocaten, moet nog ter zitting komen.