Acteur en film- en tv-seriemaker Gene Reynolds overleden

De Amerikaanse acteur en film- en tv-seriemaker Gene Reynolds is maandag op 96-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw laten weten aan Amerikaanse media. Reynolds is vooral bekend als producent van de series M*A*S*H en Lou Grant in de jaren zeventig en tachtig.

Reynolds acteerde al toen hij een kind was. Hij maakte in 1934 op elfjarige leeftijd zijn debuut voor de camera en speelde vaak de rol als jongere versie van een filmster uit de jaren dertig. Een van zijn eerste rollen vervulde hij in de film Babes in Toyland. Reynolds acteerde in ongeveer tachtig films en televisieseries. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waarin hij diende voor de Amerikaanse marine, betekende een onderbreking van zijn carrière.

Na 1945 richtte Reynolds zich weer op het acteren, wat hij aan het einde van de jaren vijftig inruilde voor het regisseren en maken van films en televisieseries. Zijn grootste succes behaalde hij met de komische televisieserie M*A*S*H, die hij samen met Larry Gelbart maakte. De serie werd in de Verenigde Staten uitgezonden tussen 1972 en 1983 en gaat over een militair veldhospitaal aan het front in de Koreaanse oorlog. Reynolds won zes Emmy Awards, onder meer voor M*A*S*H.