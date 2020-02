Aantal Spotify-gebruikers gegroeid met ruim 30 procent in 2019

Het aantal maandelijkse gebruikers van muziekdienst Spotify is vorig jaar met 31 procent gegroeid. Daarmee komt het aantal actieve luisteraars wereldwijd op 271 miljoen, blijkt uit jaarcijfers die Spotify woensdag heeft gepubliceerd. 124 miljoen klanten hebben de betaalde versie van de app. Dat is 29 procent meer dan in 2018, volgens het Zweedse bedrijf de snelste groei van zijn betalende klantenkring ooit.

De totale omzet van Spotify steeg ook, van 1,5 miljard dollar (1,36 miljard euro) in 2018 naar bijna 1,9 miljard dollar (1,73 miljard euro) in 2019. Tegelijkertijd leed het concern een verlies van 77 miljoen dollar. In 2018 maakte de dienst nog 94 miljoen dollar winst. Doordat Spotify meer waard is geworden op de beurs, was het meer geld kwijt aan werknemers van wie de uitbetaling deels gebaseerd is op aandelen.

Spotify had vorig jaar veel succes met podcasts. Het aantal luisteruren was eind 2019 twee keer zo hoog als een jaar eerder. Volgens de dienst is dit een van de redenen dat ook het aantal betaalde gebruikers is gegroeid. 16 procent van de Spotify-gebruikers luistert via het platform naar podcasts.