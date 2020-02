400.000 euro aan boetes illegale vakantieverhuur Amsterdam teruggedraaid

De gemeente Amsterdam draait voor 400.000 euro aan boetes voor illegale vakantieverhuur terug. Dat heeft wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) woensdag verteld in de gemeenteraad, laat een woordvoerder van de wethouder weten. Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State van vorige week waarmee de Amsterdamse vrijstelling om zonder vergunning een woning te verhuren ongeldig werd verklaard.

Er vervallen alleen boetes die nog in een juridisch traject zitten. Dat zijn er „tussen de zestig en zeventig”, aldus de woordvoerder. De hoogte van een boete voor illegale vakantieverhuur bedraagt 6.000 euro. Wie al een boete heeft ontvangen en geen bezwaar meer kan maken - wat binnen zes weken moet gebeuren - moet de boete gewoon betalen.

Huisvestingsverordening

De wettelijke vergunningsplicht werd door Amsterdam omzeild met de eigen huisvestingsverordening. Inwoners hoefden geen vergunning aan te vragen, maar moesten voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals het vooraf melden van vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb. Veel verhuurders hielden zich daar niet aan: van de 20.000 adressen op Airbnb, werden er 5.000 aangemeld. De resterende woningen kwamen in aanmerking voor een boete, maar volgens de hoogste bestuursrechter is de gemeente niet bevoegd Amsterdammers vrij te stellen van de vergunningsplicht en dus ook niet een meldplicht te eisen, of overtreders daarvan een boete op te leggen.

Amsterdam heeft, net als andere gemeenten in Nederland, geen vergunningsstelsel voor het kort verhuren van particuliere woningen aan toeristen. In de gemeenteraad wordt nu naar een oplossing hiervoor gezocht. Het meest waarschijnlijke scenario is dat wordt gewacht tot de nieuwe Wet toeristische verhuur van woonruimte van kracht is. Deze wet, waarvoor minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) in november een wetsvoorstel indiende, legt wettelijk de mogelijkheid vast om een meld- en registratieplicht in te voeren. Het is nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt behandeld.