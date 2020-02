Wat wil Amazon van je weten? Alles

Zware voetstappen kondigen de komst van een nieuwe techreus aan: Amazon opent binnenkort officieel zijn Nederlandse website. Het megabedrijf van Jeff Bezos was al vertegenwoordigd als digitale boekenwinkel en als leverancier van de AWS-clouddiensten. Vanaf dit voorjaar is Amazon-punt-nl een volwaardige onlinewinkel. Het erbarmelijke Nederduits in de productbeschrijvingen op Amazon-punkt-de blijft Nederlandse klanten voortaan bespaard.

Bol.com en Coolblue zetten zich schrap voor een concurrent die bereid is te incasseren, om uiteindelijk te kunnen winnen. Amazon mag dan weer bij de trillion dollar-club behoren van rijke techfirma’s, buiten de VS lijdt het bedrijf al jaren verlies. In 2019 ging het om 1,5 miljard euro.

Winkelspecialisten houden rekening met een prijzenslag in Nederland, maar toch moet je je even achter de oren krabben voordat je je in de one click-wereld van Amazon stort. Dit is een ander soort webwinkel dan de aardige jongens in hun blauwe vrachtwagen die de wasmachine zelfs driehoog aansluiten.

Amazon is een datastofzuiger die alles van je wil weten. Niet alleen welke artikelen je koopt, maar ook welke films en tv-series je bekijkt. Wat je favoriete sportclub is. Welke boeken je leest en hoe vaak je bladert (elke tik op de Kindle e-reader wordt gelogd en bewaard).

Amazon wil graag weten of je een hond, kat, paard of parkiet als huisdier hebt. Vertel je meteen hoe het beestje heet? En zeg dan ook welke auto je rijdt of misschien gaat trouwen. Getrouwde stellen krijgen 10 of 20 procent korting als ze zich registreren. En als het gelukkige bruidspaar toch ongelukkig is met de huwelijkscadeaus kunnen die maar liefst een half jaar lang worden geretourneerd. Regel je ook de cadeautjes voor je nog ongeboren kind via Amazon, dan verleidt de webwinkel je met kortingen en kortingen op kortingen om zoveel mogelijk persoonlijke gegevens te registreren.

Met deze tactiek werd Amazon in de VS de hoeksteen van de samenleving: meer dan 100 miljoen huishoudens in de VS betalen voor een Amazon Prime-account. Ondertussen laten ze hun huis ook werkelijk in de gaten houden door Amazon, via de Ring bewakingscamera’s.

Nog niet alle functies zijn actief in Nederland. Als je wilt weten wat Amazon nu al over je weet, dan kun je die gegevens opvragen via de privacyinstellingen. De voorwaarden zijn duidelijk: „Wij gebruiken uw persoonsgegevens om functionaliteiten, producten en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn, uw voorkeuren te identificeren en een gepersonaliseerde ervaring met Amazon Services aan te bieden.”

Elders staat te lezen dat Amazon diezelfde data ook gebruikt voor zijn snelgroeiende bron van inkomsten: advertenties. Het is na Google en Facebook de grootste advertentieverkoper, die al zo’n 9 procent van alle digitale reclame-omzet in de VS voor zijn rekening neemt. Als je vraagtekens hebt over wat Google en Facebook over je weten, maak je dan geen illusies over de data die Amazon verzamelt. Je bent niet alleen degene die iets koopt, maar ook degene die wordt verkocht.

Marc Hijink schrijft over technologie.