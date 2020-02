Voltallig bestuur Russische atletiekunie weg

Het voltallige bestuur van de Russische atletiekbond RusAF heeft maandagavond ontslag aangeboden. Dat meldt persbureau AP. Sinds in 2015 grootschalig en georganiseerd dopinggebruik door Russische sporters aan het licht kwam, is de relatie met de internationale bond World Athletics ernstig verslechterd. Vorige maand werd de Russische equipe opnieuw langdurig geschorst.

Het bestuur treedt af „omdat onze acties niet hebben geleid tot herstel van onze relaties met World Athletics”. De stap is daarnaast bedoeld, staat in een verklaring, om ‘schone’ Russische atleten deelname aan internationale competities te kunnen garanderen. In november zette de internationale atletiekunie een programma stil dat Russen de kans bood om ‘neutraal’ mee te doen aan wedstrijden. Eén van de redenen is dat toenmalig voorzitter van de Russische bond Dmitri Sjljachtin formeel wordt verdacht van het belemmeren van onderzoek naar het dopingschandaal in 2015. Sljjachtin en zijn bestuur namen ontslag na een gesprek met minister van Sport Oleg Matytsin.

In dat jaar werd duidelijk dat de Russische overheid een rol had gespeeld bij het op grote schaal verstrekken van doping tijdens de Olympische Winterspelen in 2014. Dat kwam Russische sporters op een collectieve schorsing van drie jaar te staan. In de tussentijd deed een aantal Russen wel ‘neutraal’ mee aan de Olympische Spelen en het WK Atletiek. Vorige maand deelde het internationale anti-dopingagentschap USADA een nieuwe schorsing uit, voor het ondermijnen van het onderzoek.

Rusland is voor vier jaar geschorst wegens het dopingschandaal. Het land beloofde beterschap, maar uit nieuwe gegevens blijkt hoe het bedrog werd toegedekt.