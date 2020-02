Verbouwing stadhuis Arnhem afgeblazen wegens fors hogere kosten

De geplande verbouwing van het stadhuis van Arnhem gaat niet door. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders dinsdag besloten. Uit nader onderzoek is gebleken dat de renovatie niet 22 miljoen euro, maar 36 tot 40 miljoen euro gaat kosten. „En dat bedrag is ook nog eens met de nodige onzekerheden omgeven”, schrijft het college in een verklaring.

Het was de bedoeling dat het sinds eind jaren 60 gebruikte pand verduurzaamd zou worden. Ook moesten er meer moderne flexibele werkplekken komen zodat de gemeente minder externe ruimte hoeft in te huren. Eind 2018 werd hiervan de haalbaarheid onderzocht, maar werden de kosten aanzienlijk lager ingeschat, blijkt nu. Bovendien is niet zeker dat de plannen leiden tot een structurele verlaging van de gemeentelijke huisvestingslasten.

Het college noemt de verbouwing daarom „niet verantwoord”. „De kosten zijn te hoog, de risico’s te groot en de gewenste ambities op het gebied van duurzaamheid zijn onzeker. Dat is voldoende reden om een pas op de plaats te maken”, stelt de verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen (VVD). Het college gaat daarom op zoek naar alternatieven, waarbij wordt gedacht aan inkrimping in het stadskantoor, verkennen van alternatieve locaties en meer werkplekken in het stadhuis. De kosten die daarmee bespaard worden, zouden dan op termijn geïnvesteerd worden in aanpassingen van het stadhuis.