Vanaf 2021 weer inburgeringscursus voor Turkse nieuwkomers

Turken die naar Nederland emigreren, worden weer verplicht een inburgeringscursus te volgen. Alleen als ze het examen halen, komen ze nog in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning, schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) dinsdag aan de Tweede Kamer. De maatregel gaat waarschijnlijk vanaf 2021 in.

Minister Koolmees vindt het „noodzakelijk” dat Turkse nieuwkomers „beter” integreren. Nu gaat dat niet bij alle Turkse immigranten goed, zegt de bewindsman. „Verplichte inburgering voor Turkse nieuwkomers zal een relevante bijdrage leveren aan een succesvolle start van hun integratieproces”, schrijft Koolmees, „en daarmee het verbeteren van hun integratiepositie.”

Tot 2011 moesten Turkse immigranten ook al verplicht inburgeren. De plicht sneuvelde destijds bij de rechter, omdat deze in strijd was met het associatieverdrag tussen de EU en Turkije. Het huidige kabinet wil de verplichte inburgering voor Turken al een tijdje opnieuw invoeren. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de regering onderzocht of dat kan. Het antwoord daarop is ja, aldus Koolmees, want de regels worden tegenwoordig anders geïnterpreteerd.