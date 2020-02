Wie wint zondagnacht een Oscar? Gokkers kunnen helpen voorspellen

Al sinds 2015 voorspellen wij de uitslag van The Academy Awards, en tot zover vrij accuraat. Onze bron: bookmakers op internet, want ook op Oscarwinnaars kan je geld zetten. Bookmakers bepalen de ‘odds’: hoeveel je verdient als je wint. Hoe groter de favoriet, hoe minder je verdient.

Het stemgedrag van een klein stadje valt aardig te voorspellen, en dat is The Academy of Motion Picture Arts and Sciences: een hechte, praatgrage gemeenschap van bijna 8.500 zielen verspreid over de woonkernen Los Angeles, New York en Londen. Hun voorkeuren werden al zo’n beetje duidelijk tijdens het ‘prijzenseizoen’, een lange reeks rode lopers, diners, ceremonies en gouden beeldjes lwaarvan het Oscargala zondag de apotheose vormt. Wie wint?

Beste Film: ’1917’



Sam Mendes’ loopgravenepos 1917 is zwaar favoriet. Al is sinds 2009 juist de belangrijkste Oscar heel lastig te voorspellen. Vanaf dat jaar werden maximaal tien in plaats van vijf films genomineerd. Maar dan zou een film in theorie kunnen winnen met slechts 11 procent van de stemmen. Om dat te voorkomen, moeten kiezers in deze categorie een ranglijst geven van 1 tot 10. Via een getrapt eliminatiesysteem vallen films bij de telling af. Gevolg is dat vaak niet de meest geliefde, maar minste gehate film wint. Dat levert verrassende consensuskandidaten op: Green Book die vorig jaar Roma versloeg of Moonlight die La La Land voorbleef. Maar 1917 kan wel eens favoriet én consensuskandidaat zijn: hij won eerder de filmprijs van de ‘gildes’ van producers en van regisseurs, die meestal de Hollywood-consensus vertolken. Sterke outsiders zijn Parasite en Once Upon a Time … in Hollywood.

Regie: Sam Mendes voor ’1917’



Vakbroeders waarderen de bravoure van een film in één shot: dat eist nauwgezette planning en vlekkeloze uitvoering. In 2015 gunde The Academy een andere film in één shot, Birdman, ook zowel beste film als regie (Alejandro Iñárritu). Mendes’ sterkste rivaal is Bong Joon Ho (Parasite).

Beste Actrice: Renée Zellweger in ‘Judy’



Hollywood is verzot op oudere diva’s. De 50-jarige Renée Zellweger, die al een Oscar won in 2004 (beste bijrol, Cold Mountain) is als dovende ster Judy Garland in Judy torenhoog favoriet. Sneu voor Scarlett Johansson, dit jaar zowel genomineerd voor beste hoofd- als bijrol (Marriage Story, Jojo Rabbit). Zij zou niet de eerste dubbel genomineerde actrice zijn die met lege handen het Dolby Theatre verlaat: dat gebeurde ook Cate Blanchett (in 2008), Julianne Moore (2003), Emma Thompson (1994) en Sigourney Weaver (1989).

Beste Acteur: Joaquin Phoenix in ‘Joker’



Het omstreden Joker verzilvert hooguit een of twee van zijn elf nominaties. Maar met een Oscar voor Joaquin Phoenix heeft de Joker toch de laatste lach. De brute, intense en rauwe kracht van Phoenix’ vertolking is onomstreden, en met zijn vierde nominatie is hij ook wel aan de beurt. Het helpt dat de mediaschuwe, stuurse zenuwpees ditmaal Oscarcampagne voert, handjes schudt, dank u zegt. Andere ‘power moves’: veganist en dierenactivist Phoenix liet zich arresteren bij een betoging in Washington, wat nu zeer in de mode is onder acteurs. En hij draagt bij prijzengala’s het hele jaar lang dezelfde smoking van Stella McCartney, een offer voor het milieu dat Hollywood diep ontroert.

Vrouwelijke bijrol: Laura Dern in ‘Marriage Story’



De alom geliefde, 52-jarige Laura Dern is favoriet als de messcherpe scheidingsadvocaat Nora in Netflixfilm Marriage Story. Haar derde nominatie levert haar dan haar eerste Oscar op; de jonge Florence Pugh, Derns levenslustige dochter Amy in Little Women, en Margot Robbie (Bombshell) hebben nog alle tijd. En wat een fijn plaatje wordt dat: beste actrice én vrouwelijke bijrol voor vijftigers. Hoezo discrimineert Hollywood oudere actrices? Zondag draaien ze in het Dolby Theatre vast ook Derns feministische tirade over moeders die als de maagd Maria moeten zijn: „Een maagd die een kind ter wereld brengt, hem onvoorwaardelijk steunt en zijn dode lichaam wiegt. En pa is weer nergens te bekennen.”

Mannelijke bijrol: Brad Pitt in ‘Once Upon a Time … in Hollywood’



Als stoïcijnse stuntman Cliff Booth laat Brad Pitt de veteranen Joe Pesci en Al Pacino (The Irishman) achter zich. Pitt verzilverde tot nu toe slechts een van zijn zes nominaties: als producer van 12 Years a Slave. Nooit als acteur, en dat hangt wellicht samen met ‘the beauty trap’, zoals The New York Times stelt. Ook als 57-jarige kan Pitt in Once Upon a Time … nog een fabelachtige torso onthullen. Zijn schoonheid en moeiteloze charme zijn bij de Oscars een handicap: jaloerse collega’s zien dan een lichtgewicht die het komt aanwaaien. Maar in Hollywood groeit het respect voor Pitt, „een karakteracteur in het lijf van een ster” (NYT) die ook met zijn filmbedrijf Plan B bewijst een uitstekende neus te hebben voor sterke scripts.

Oorspronkelijk scenario: Quentin Tarantino voor ‘Once Upon a Time … in Hollywood’



Als Quentin Tarantino zijn derde Oscar voor beste script wint na Pulp Fiction en Django Unchained, is dat dan een troostprijs? Hem lijkt het niet te deren, maar als The Academy dit fenomeen nog met een Oscar voor beste film of regie wil eren, lijkt haast geboden. Tarantino herhaalde onlangs dat hij na tien films stopt om zich aan zijn vaderschap te wijden. En dit was nummer negen.

Bewerkt scenario: Greta Gerwig in ‘Little Women’



Regisseur-actrice Greta Gerwig verdiende volgens velen met Little Woman een nominatie voor beste regie, als enige vrouw tussen vier kerels. Voor haar regiedebuut Lady Bird werd ze in 2017 wel voor beste regie genomineerd.

Internationale film: ‘Parasite’



Deze week vloog Bong Joon Ho van Rotterdam naar Los Angeles, waar hij op zijn minst deze Oscar mee terugkrijgt naar Seoul. Het succes van zijn zwarte komedie Parasite bewijst dat de VS en Europa steeds meer openstaan voor de Aziatische film. Alleen Amodóvars autobiografische Dolor Y Gloria levert Bong wat weerwerk.

Cinematografie: Roger Deakins voor ’1917’



De ban was gebroken toen de 70-jarige Britse veteraan in 2017 zijn veertiende nominatie eindelijk in een Oscar omzette met Blade Runner 2049. Nu volgt nominatie 15 en waarschijnlijk zijn tweede Oscar: wie kan zich meten met het meesterschap van deze spectaculaire, complexe en toch natuurlijk ogende film van één shot?