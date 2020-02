The Chemical Brothers, Liam Gallagher en The Opposites naar Lowlands

Muziekfestival Lowlands heeft dinsdag het eerste gedeelte van het programma van 2020 bekendgemaakt.Van 21 tot en met 23 augustus zullen onder meer The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Michael Kiwanuka en The Opposites optreden op het festivalterrein in Biddinghuizen. In totaal zijn dinsdag 55 acts bevestigd.

De Britse soulzanger Michael Kiwanuka zal ook van de partij zijn, wiens vorige album in november vorig jaar vier ballen kreeg in NRC. Liam Gallagher’s plaat Why Me? Why Not kreeg in september drie ballen, mede omdat hij „het solowerk van zijn broer Noel overstijgt en het geluid van hun succesband Oasis overstijgt”.

Een optreden van de band Foals, in augustus op Lowlands, kreeg in mei vorig jaar drie ballen in NRC, evenveel als het laatste abum van The Chemical Brothers. Eefje de Vissers laatste album Bitterzoet kreeg er vorige week vier:

NRC-redacteur Peter Zantingh sprak vorig jaar drie keer met Typhoon: „Mens zijn vind ik best ongemakkelijk”

Comebacks

De komst van The Opposities betekent een heuse comeback. Rappers Twan van Steenhoven en Willem de Bruin wonnen in 2014 de Popprijs maar traden daarna meer dan vijf jaar niet meer samen op, hoewel er vorig jaar twee kleinere optredens waren: op het Amsterdamse festival Appelsap en in de allerkleinste tent van Lowlands. Ook terug van tijdelijk weggeweest is rapper Typhoon, die in juni van dit jaar de opvolger van zijn succesalbum Lobi da Basi presenteert. Uit Nederland komen verder onder meer Fatima Yamaha, Noisia en Gotu Jim.

Twee bijzondere acts in de line-up van Lowlands zijn verder Hollywood Vampires en het Noord Nederlands Orkest. De eerste is een relatief nieuwe band waar behalve Alice Cooper en Aerosmith-gitarist Joe Perry ook acteur Johnny Depp in zit. De 160 orkestleden zullen op Lowlands samen met het Noord Nederlands Concertkoor de negende symfonie van Beethoven komen spelen.

Met zijn nieuwe album ‘Heavy Is The Head’ spreekt de Londense rapper Stormzy zich uit tegen sociaal onrecht. NRC sprak hem in januari.

De volledige line-up tot dusver is als volgt:

The Chemical Brothers, Foals, Lewis Capaldi, London Grammar, Michael Kiwanuka, The Opposites, Stormzy, Bring Me the Horizon, Die Antwoord, Hollywood Vampires, Noord Nederlands Orkest, Rex Orang County, Tash Sultana, Typhoon, Yungblud, Amelie Lens, Angel Olsen, Ben Klock, Caribou, Chromatics, Denzel Curry, Droeloe, Dubioza Kolektiv, Eefje de Visser, Fatima Yamaha, FJAAK live, Glass Animals, Goldlink, Half Moon Run, Heilung, John Talabot, JPEGMAFIA, Kaytranada, KOFFEE, Noisia DJ-set, Octo Octa b2b Eris Drew, Palaye Royale, Parquet Courts, Pendulum Trinity, Sam Fender, Shame, Soulwax, The Teskey Brothers, Tom Walker, Trippie Redd, Cavetown, City Morgue, Ezra Collective, Fever 333, Georgia, Gotu Jim, NU GUINEA live band, Orla Gartland en Pat Thomas & Kwashibu Area Band.

De kaartverkoop start aanstaande zaterdag.