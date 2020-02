Buttigieg en Sanders aan kop bij voorverkiezingen in Iowa

De chaotisch verlopen Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa pakken uit in het voordeel van de progressieve senator Bernie Sanders en Pete Buttigieg, oud-burgemeester van South Bend, Indiana. Volgens de eerste, gedeeltelijke resultaten van de Iowa Caucuses nemen zij een ruime voorsprong op de landelijke koploper, oud-vicepresident Joe Biden.

Bijna een etmaal na de start van de voorverkiezingen heeft de Democratische Partij van Iowa 62 procent van de resultaten naar buiten gebracht. De voorzitter van de partij in de staat, Troy Price, zei niet wanneer de volledige uitslag bekend wordt. Hij bood zijn excuses aan voor het debakel bij de voorverkiezingen, dat de Democraten in ernstige verlegenheid heeft gebracht bij de aftrap van hun verkiezingsseizoen.

Buttigieg en Sanders kwamen bij de gedeeltelijke uitslag als gezamenlijke winnaars uit de bus. Buttigieg gaat met 26,9 procent aan kop als het aankomt op de strijd om het aantal gedelegeerden dat deze zomer wordt afgevaardigd naar de Democratische conventie. Sanders staat op 25,1 procent. Senator Elizabeth Warren staat op een derde plaats met 18,3 procent, Biden is vierde met 15,6 procent. Iowa vaardigt een bescheiden 41 gedelegeerden af naar de conventie, van een totaal van 1.991.

In behaalde stemmen gaat Sanders aan kop - een gevolg van het gecompliceerde tweestaps-proces bij de Caucuses, waarbij kiezers elkaar kunnen overtuigen over te komen naar het kamp van hun kandidaat. Sanders staat op 26,3 procent van de stemmen, Buttigieg op 25,1 procent. Warren staat op de derde plaats met 20,7 procent, Biden is vierde met 13,2 procent. Evenals bij de gedelegeerden is senator Amy Klobuchar vijfde.

De geschiedenis van de Iowa Caucases leert dat het cruciaal is om in de top-drie te eindigen. Slechts tweemaal won een kandidaat de nominatie na een vierde plek in Iowa. Vanaf plek vijf is het doorgaans snel afgelopen met een campagne. Wie zijn volgens de eerste voorlopige uitslagen in de beste positie om het bij de verkiezingen in november op te nemen tegen president Donald Trump?

Bernie Sanders (26,3 procent van de stemmen)

Waar hij in 2016 nog (nipt) achter Hillary Clinton eindigde, koerst Bernie Sanders (78) af op een klinkende zege in Iowa. Een belangrijk moment voor de onafhankelijke senator uit Vermont, wiens kandidatuur de partijtop steeds meer vrees inboezemt. Het establishment vreest dat de zelfverklaarde ‘democratisch-socialist’ veel te links is voor de gemiddelde Amerikaanse kiezer. Sanders wijst op enquêtes die tonen dat Amerikanen zijn plannen voor een algemeen ziekenfonds, ambitieus klimaatbeleid of gratis studeren wel degelijk breed zouden omarmen. In 2016 werd de Republikeinse partij gekaapt door een populistische buitenstaander met kritiek op globalisering, volgen dit jaar de Democraten? Vier jaar geleden hield Sanders het al verrassend lang vol tegen Clinton en won hij 23 staten (met 43 procent van de Democratische stemmen). Dit jaar is zijn jonge, zeer gemotiveerde vrijwilligersleger nog strakker georganiseerd en zijn campagnekas nog beter gevuld met geld van vooral kleine donateurs. Ook bij de volgende voorverkiezingen, volgende week in New Hampshire, een buurstaat van Vermont, maakt hij kans op een sterk resultaat.

Pete Buttigieg (25,1 procent)

Voor Pete Buttigieg is de sterke uitslag in Iowa een belangrijke opsteker. Met zijn 38 jaar is Buttigieg de jongste kandidaat in het Democratische deelnemersveld, maar hij trekt vooral oudere, gematigde kiezers terwijl veel jonge en progressieve Democraten hem veel te rechts vinden. Ook onder minderheden peilt hij slecht. Buttigieg kan vooral een kans maken als een kandidaat als Biden sneuvelt. Hij heeft weinig bestuurlijke ervaring, tot voor kort was hij acht jaar burgemeester in South Bend, een middelgrote stad in Indiana. Vanwege zijn lastige Maltese achternaam (spreek uit: Boet-et-etsj) laat hij zich wel Mayor Pete noemen. Zijn cv is gevarieerd: spreekt zeven talen, was consultant in het bedrijfsleven en diende enkele jaren in het leger. Mocht hij winnen, dan krijgen de VS voor het eerst een openlijk homoseksuele president: Buttigieg is getrouwd met een man.

Elizabeth Warren (20,7 procent)

Afgelopen najaar ging de 70-jarige senator voor de staat Massachusetts enige weken aan kop in landelijke peilingen, daarna zakte ze terug. Elizabeth Warren had de behaalde top-3-positie in Iowa daarom hard nodig. Een comeback hier, gevolgd door een goed resultaat in haar ‘buurstaat’ New Hampshire, moet haar campagne op de rails houden. Warren voert een inhoudelijke campagne die bulkt van de progressieve plannen. Maar een deel van de Democraten aarzelt of ze na Clintons verlies, in 2016, opnieuw een vrouw tegen Donald Trump moeten laten aantreden. Warren wuift zulke scepsis weg en profileert zich als een bruggenbouwer tussen de linker- en meer gematigde vleugel van de partij. Hoewel vooral haar toon minder fel is dan die van Sanders, gelden haar plannen en standpunten toch als uitgesproken links. Veel Sanders-fans vinden haar evenwel te zeer ‘establishment’.

Joe Biden (13,2 procent)

De oud-senator uit Delaware en voormalig vicepresident onder Obama (2009-2017) gaat nog steeds aan kop in veel landelijke peilingen. Zijn vierde plaats in Iowa is daarmee zeer teleurstellend voor Joe Biden (77) - ook al hield hij rekening met een tegenvaller in de staat. Zijn campagnemedewerkers matigden de verwachtingen de afgelopen weken al enigszins. Wacht maar op Nevada en South Carolina, later deze maand, zeggen zij: daar zitten anders dan in Iowa veel zwarte en latino-kiezers, bij wie Biden wél goed ligt. Toch maakt Biden mogelijk dezelfde strategische fout als Hillary Clinton in 2016: hij presenteert zich als onvermijdelijke favoriet. In ieder geval in Iowa weigerden Democratische kiezers (opnieuw) mee te werken aan zo’n voorgekookte kroning.