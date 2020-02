Rapper Young M.A is live sterk – maar Amsterdamse wiet ook

Het is volstrekt onduidelijk waarom RedLyfe-artiesten KorLeone en Max YB helemaal vanuit Brooklyn, New York, naar Paradiso Noord in Amsterdam zijn gekomen. De eerste loopt in zijn voorprogramma-optreden hoofdschuddend en doelloos op en neer met een microfoon die niet lijkt te functioneren. De tweede geeft een op de lachspieren werkende playbackshow weg, waarbij hij intens op zijn knieën zakt terwijl hij geen noot live zingt en regelmatig zelfs zijn mond niet beweegt.

Het is al jaren een storende trend dat hiphopartiesten gretig leunen op vooraf opgenomen vocalen, wat toch de doodsteek is van rap als liveperformancekunst. Maar zo bont als deze artiesten – nog redelijk onbekend en dus een publiek te winnen, zou je zeggen – maken ze het zelden.

RedLyfe-boegbeeld Katorah ‘Young M.A’ Marrero is live wel een sterke MC die met singles, virale freestyles en gastoptredens een sterke catalogus heeft opgebouwd. Ze trapt energiek af met de krachtige opener ‘No Mercy (Intro)’ van haar debuutalbum Herstory in the Making, en rapt grote stukken a cappella, waardoor haar stevige raps live wat meer een spokenword-achtige vertolking krijgen, vol nadruk en dramatische gebaren. Ook zij rapt in nummers als ‘Stubborn Ass’, ‘Da Come Up’ en ‘Kold World’ mee met vocalen op tape maar die blijven lang op de achtergrond – ze rapt vol overtuiging, plezier en charisma.

Ze heeft Amsterdamse skunk gerookt, zegt Young M.A trots. Halverwege eist die haar tol. De in het begin zo frisse, energieke rapper die met het publiek grapt, verandert na een half uur in een chagrijnige artiest die bot ruziet met wat bezoekers en veel te lange loze pauzes inlast. De vocalen op tape worden harder gezet, ze doet zelf steeds minder. Hits ‘OOOUUU’ en ‘BIG’ kan de zaal ook wel alleen af. Zo eindigt de avond zoals die begon – met een half uurtje Young M.A in vorm als positief intermezzo.

