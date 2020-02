Politie doet geen aangifte tegen Baudet

De politie gaat geen aangifte doen tegen FVD-leider Thierry Baudet om zijn omstreden tweet. Dat laat de politie weten. De politie baseert dit besluit na „intern overleg en na afstemming met de betrokken collega”. „Voor ons is de zaak afgedaan.” De politie wil geen toelichting geven.

Maandag had de politie nog laten weten te onderzoeken of Baudet een strafbaar feit heeft gepleegd. De FVD-voorman plaatste vrijdag een tweet waarin hij klaagde dat twee „dierbare vriendinnen” werden lastiggevallen in een trein „door vier Marokkanen”. Al snel bleek dat niet te kloppen. De mannen waren NS-medewerkers en een politieagent in burger die kaartcontroles uitvoerde.

Baudet liet hierop maandag weten „te snel en te stevig” te hebben gereageerd maar er zou wel degelijk sprake zijn geweest van „intimiderend verbaal en non-verbaal gedrag”. Volgens de politie klopt ook dit niet. De politieagent en de NS-medewerkers hebben de vrouwen „netjes” aangesproken, aldus de politie. FVD-Kamerlid Theo Hiddema zei dinsdag dat Baudet zou moeten stoppen met twitteren. „Die hele Twitter-fabriek, daar moet hij mee ophouden”, zei hij tegen verslaggevers in de Tweede Kamer.

De NS laat wel vaker kaartcontroles uitvoeren door medewerkers zonder uniform, om te voorkomen dat ze door zwartrijders worden opgemerkt. Zodra de trein wegrijdt, wordt dan omgeroepen dat er in burger wordt gecontroleerd. Dat gebeurde ook in de trein waar Baudet over klaagde.