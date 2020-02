Op veel scholen nog steeds problemen met schoolexamens

Anderhalf jaar na het examendebacle in Maastricht gaan nog steeds veel scholen niet juist om met hun schoolexamens. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Van ruim honderd onderzochte middelbare scholen, hield 70 procent zich niet aan de wetgeving over examens. Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) noemt deze uitkomst „verontrustend”.

De helft van de onderzochte scholen gebruikte een programma van toetsing en afsluiting (PTA) dat niet aan de wet voldeed. Er stond bijvoorbeeld niet duidelijk in welke stof aan bod zou komen in de schoolexamens, of het PTA miste verplichte examenonderdelen. Daarnaast hield circa een op de vijf scholen zich niet aan het eigen PTA, bijvoorbeeld door aangekondigde toetsen niet uit te voeren. Verder was bij een op de drie scholen het examenreglement niet op orde.

Ondanks de aangetroffen tekortkomingen, liepen leerlingen op de scholen in kwestie geen risico het centraal eindexamen te missen. De problemen hadden niet „de aard en omvang” van die op het VMBO Maastricht, waar in 2018 veel mis bleek te zijn met de schoolexamens. Scholieren hadden tal van noodzakelijke toetsen niet gemaakt. Daardoor werden kort voor de diploma-uitreiking de examenuitslagen van ruim 350 leerlingen ongeldig verklaard. Eind 2018 concludeerde de Inspectie in een rapport ook al dat veel scholen hun schoolexamens niet goed op orde hebben.

Controle

Volgens de Onderwijsinspectie doen schoolbesturen wel hun best problemen te voorkomen, maar hebben ze lang niet altijd de volledige controle over de gang van zaken. Ze moeten erop vertrouwen dat docenten de PTA’s juist uitvoeren, iets dat in de praktijk niet altijd gebeurt. De besturen moeten daarom de boel beter in de gaten gaan houden, vindt de inspectie.

Schoolexamens bepalen de helft van het eindcijfer op het diploma van een scholier. Ze bestaan uit verschillende toetsen, zoals tentamens, overhoringen of werkstukken. Scholen maken deze toetsen zelf. In het PTA moet gedetailleerd beschreven zijn welke toetsen er zijn, over welke stof die gaan en hoe zwaar ze meetellen in het schoolexamencijfer.

