Jaar lang respijt voor schuldenaren die boetes niet kunnen betalen

Wie in de schulden zit en daardoor zijn boetes niet kan betalen, kan vanaf april een jaar lang respijt krijgen. De nieuwe regeling, dinsdag aangekondigd door minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD), moet voorkomen dat schuldenaren verder in de problemen komen.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan vanaf 1 april tot een dergelijke noodstop overgaan. De pauze geldt voor verkeersboetes en boetes die opgelegd zijn door het OM of door rechters. In eerste instantie kunnen schuldenaren een stop van maximaal vier maanden aanvragen. In die tijd schort het CJIB de inning op en worden er geen verhogingen opgelegd. Degene die de noodstop krijgt moet zich vervolgens bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening. Als deze wordt gestart, kan de noodstop met acht maanden worden verlengd. Hierna moet de boete alsnog worden afbetaald.

Amsterdam kondigde onlangs een regeling aan waarmee jongeren die grote schulden hebben een deel daarvan kunnen laten kwijtschelden. De gemeente neemt in dat plan, dat vanaf februari geldt, de schuld over en zal met schuldeisers onderhandelen en een deel van het bedrag kwijtschelden.

