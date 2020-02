In Hollywood is plezier werk

De wens om binnen te komen op een van de officiële afterparty’s van de Oscars is voor menig ‘partycrasher’ groot genoeg om de vernedering van een afwijzing te doorstaan. Want hier is waar het het komend weekend écht gebeurt.

In Hollywood ís plezier namelijk werk. Op feestjes worden de connecties gelegd die grote projecten en doorbraken kunnen opleveren. En als het prijzenseizoen echt onderweg is (na de Golden Globes) borrelt het netwerken richting kookpunt. Elke ster laat zijn of haar gezicht zien op het Governor’s Ball, de officiële afterparty waar de Oscarwinnaars hun overwinningsrondje maken en hun naam op het gouden beeldje laten graveren. Andere afterparty’s zijn Vanity Fair’s extravaganza in de Sunset Tower en Elton John’s AIDS Foundation’s Academy Award Viewing Party in West Hollywood.

Flirten met de uitsmijter

Elisabeth Levy bewaakt al twintig jaar exclusieve Hollywoodfeesten, waaronder Elton John’s Oscaravond. „De basisregel is: sta je niet op de lijst, dan kom je er niet in.” Schreeuwen dat ze je echt zouden moeten herkennen, flirten met de uitsmijter, net doen of je op het evenement werkt of een bandje overnemen van een gast die vertrekt: het gaat niet helpen. „Alleen wanneer je iemand kent die net een beeldje heeft gewonnen en bereid is voor je naar buiten te komen – het liefst mét Oscar in de hand – gaan de hekken zonder ticket voor je open.” De rest? Die leveren goede verhalen op die collega’s met elkaar uitwisselen.

Het grappigste wat Levy te binnen schiet is de Afro-Amerikaanse man die haar dit jaar bij de Golden Globes wijs probeerde te maken dat hij Todd Phillips was. „Ik vroeg hem of hij de witte regisseur van Joker bedoelde, die al binnen was. Dat was toch echt de enige ‘Todd Phillips’ op mijn lijst”, lacht ze. Een grote ster uit de jaren tachtig „die nog best groot is in Duitsland” – en wiens achternaam rijmt op mazzeltov – probeert het elk jaar weer bij Elton John. Maar ook hij komt niet binnen. Niet perswaardig genoeg. „Grote sterren zoals Nicole Kidman zijn aantrekkelijker. Zij komt altijd, overal binnen met zoveel mensen als ze wil meenemen.”

Om je naar binnen te wurmen op een van de meest gewilde Oscarfeestjes moet je dus met zwaar geschut komen: een ster aan je arm. Dat weet Martina Webster uit ervaring. De uit Duitsland afkomstige filmproducer stond anders dan ‘The Hoff’ mét uitnodiging op Elton Johns dansvloer. Maar één feest is niet genoeg. „Als professional wil je op zulke avonden aan zoveel mogelijk interessante connecties worden geïntroduceerd. Vorig jaar hoorden we veel goeds over het Netflixfeest, maar daar we hadden geen uitnodiging voor.”

Hollywood-royalty

Gelukkig had ze Hollywood-royalty bij zich: Kat Kramer, dochter van de beroemde producer/regisseur Stanley Kramer (onder andere Judgement at Nuremberg en Guess Who’s Coming to Dinner) en een vaste waarde op de rode lopers. „Geen Nicole Kidman, maar ze heeft genoeg ‘old Hollywood’-uitstraling en flair. Uitsmijters houden haar niet tegen om zoiets lulligs als een uitnodiging. Zij was mijn ticket naar Netflix, met haar durfde ik het wel aan.”

Eenmaal binnen krijg je ook wat. In de vipsectie zitten de financiers van de Oscarceremonie aan de wijn met grote filmproducenten. Aan de bar roken Jay Z en Beyoncé nonchalant een sigaar, terwijl Sharon Stones voetjes van de vloer gaan. „Als producer zou ik alleen met iemand als Taylor Swift in gesprek komen via haar agent. Op zo’n feest kan ik mijn project toevallig ter sprake brengen en omzeil ik zo haar agenten. Het is een snelweg naar de big shots.”

De écht exclusieve feesten worden echter in de villa’s van de sterren in Beverly Hills gegeven. Crashen heeft daar natuurlijk geen enkele zin. Wie toch een beetje onderdeel wil zijn van de Oscars maar geen geld of connecties heeft, kan gokken op hamburgers. Een van de bekendste foto’s na de Oscars is Hilary Swank die in 2005 met haar standbeeldje voor Million Dollar Baby op tafel in haar marineblauwe Guy Laroche-jurk een flinke hap neemt uit een klassieke Californische In N Out-burger. Vijf minuten lopen van het Dolby Theatre ligt 25 Degrees, de burgertent van het Roosevelt Hotel. Hier komen gasten van het gala nog even wat koolhydraten inslaan voor ze hun bed of het barcircuit induiken.

Veel geld werkt altijd Bij veel officiële afterparty’s kun je een uitnodiging kopen. Dat kost 3.000 tot 5.000 dollar. Voor veel minder – 250 dollar – koop je een kaartje voor nepfeesten als het Luxury Gala in het Hilton Hotel van Universal City. Gasten worden lekker gemaakt met bevestigde (en betaalde) sterren als voormalig supermodel Janice Dickinson, soapster Gretchen Rossi of twee minder bekende Baldwinbroers, Stephen en Daniel.