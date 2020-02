Identiteit van dode man in Ringvaart is na 21 jaar bekend

De politie heeft ruim twintig jaar na dato de identiteit vastgesteld van een dode man wiens lichaam in de Ringvaart in Haarlemmermeer werd gevonden. Het gaat om de Turks-Nederlandse Sefer Yildirim, die 55 jaar was toen hij in 1999 in het water werd gedumpt. Dat is gebleken uit dna-onderzoek door de Amsterdamse recherche. Door medewerking van zijn familie is een match gemaakt. De zaak stond ook wel bekend als de kettingmoord.

Op 27 april 1999 zag een binnenvaartschipper het lichaam van Yildirim drijven in de Ringvaart. Snel werd duidelijk dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen. Zijn lichaam was verzwaard met een meterslange ketting, hangsloten en halters. Yildirim had alleen ondergoed aan en in zijn knie had hij een schotwond. Het vermoeden was dat Yildirim enkele maanden in het water heeft gelegen voor hij werd gevonden. Wie hij was, bleef bijna 21 jaar onduidelijk.

Over de woon- en verblijfplaats van het slachtoffer ten tijde van het misdrijf, kan een politiewoordvoerder dinsdag niets zeggen. Over of hij bekend was bij opsporingsdiensten evenmin. Enkele familieleden van Yildirim zijn vorige maand overgekomen vanuit Turkije, voor een bezoek aan zijn graf.

De politie is nog op zoek naar tips die kunnen leiden naar de dader(s) van de moord en informatie over een eventueel motief. Voor Yildirims dood werd twee jaar aandacht gevraagd via de cold case-kalender van de politie.