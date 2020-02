Handgranaat gevonden in wokrestaurant Diemen

Bij een restaurant aan het Diemerplein in Diemen is dinsdagochtend een handgranaat aangetroffen. Dat meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld om het explosief om te ruimen. Daarbij is het plein, waar veel winkels en horeca gevestigd zitten, tijdelijk grotendeels afgesloten geweest.

De politie kreeg rond 10.30 uur een melding binnen dat er vernielingen waren gepleegd aan het pand van het restaurant. Eenmaal ter plaatse werd de handgraat gevonden. „In de gevel is een gat geforceerd, waardoor het explosief naar binnen is gebracht”, vertelt een woordvoerder van de politie. Volgens hem is de situatie inmiddels weer veilig en is momenteel alleen het restaurant zelf nog afgesloten. Volgens lokale media, waaronder AT5, gaat het om een wokrestaurant.

Afpersingen en bedreigingen met handgranaten komen de afgelopen jaren veelvuldig voor. Tussen 2016 en 2018 verdubbelde het aantal incidenten naar zeker veertig gevallen waarbij een handgranaat of ander explosief werd gebruikt, met name in Amsterdam en Rotterdam. De methode wordt onder meer gebruikt door criminelen om de sluiting van een zaak uit te lokken. Afgelopen november werd het stadhuis van Haarlem tijdelijk ontruimd vanwege een granaat voor de deur van het gebouw.