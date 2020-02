Half miljoen mensen zijn Idlib ontvlucht sinds december

De afgelopen twee maanden zijn ruim 500.000 mensen de Noord-Syrische provincie Idlib ontvlucht. Dit aantal kan nog verder oplopen, waarschuwen de Verenigde Naties (VN) dinsdag. Het is een van de grootste vluchtelingenstromen sinds het begin van de oorlog in Syrië, schrijft persbureau AFP.

Idlib is de laatste provincie die deels in handen is van de gewapende oppositie. Begin december begon het Syrische regime samen met de Russen een offensief. Dit leidde tot een grote vluchtelingenstroom richting de grens met Turkije. Volgens de VN gaat het om 520.000 mensen, onder wie vooral vrouwen en kinderen.

De Turkse president Erdogan wil geen Syrische vluchtelingen meer toelaten in het land en houdt de grens dicht. Dit zorgt voor een chaotische situatie aan de grens. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de uitbraak van ziekten, zoals de mazelen.

De afgelopen dagen dreigt de situatie tussen Turkije en Syrië te escaleren. Zes Turkse militairen kwamen in de nacht van zondag op maandag om bij artilleriebeschieting door het Syrische regime. Hierop dreigde Turkije maandag met militair ingrijpen als de aanvallen in de regio aanhouden. VN-secretaris-generaal António Guterres riep dinsdag op de vijandelijkheden te staken. „We zijn vooral bezorgd omdat we nu in een situatie terecht zijn gekomen waarin het Turkse leger en het Syrische leger elkaar bombarderen”, zei hij volgens persbureau Reuters.