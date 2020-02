GroenLinks royeert gedeputeerde om samenwerking FVD en PVV

GroenLinks heeft de Limburgse gedeputeerde Carla Brugman geroyeerd omdat zij in het provinciebestuur samenwerkt met FVD en de PVV. Dat heeft de Limburgse afdeling van de partij dinsdag laten weten. Brugman gaat het besluit volgens de regionale zender 1Limburg niet aanvechten.

Brugman trad vorig jaar toe tot de Gedeputeerde Staten in Limburg, als onderdeel van een zogenoemd extraparlementair provinciebestuur. Dat hield in dat het college niet op basis van partijlidmaatschap werd samengesteld, maar op basis van expertise. Brugman werd gevraagd en trad op persoonlijke titel toe tot het college, samen met leden van VVD, Lokaal-Limburg, CDA, PVV en FVD.

Lees meer over het bijzondere college in Limburg: Forum in eerste extraparlementair provinciebestuur

GroenLinks nam het de politica niet in dank af dat zij in hetzelfde provinciebestuur plaatsnam als leden van PVV en FVD. De partij stelt dinsdag dat Brugman haar besluit „zonder overleg en zonder instemming” heeft genomen. Destijds zei GroenLinks al „ontsteld” te zijn over Brugmans toetreden tot het „uiterst rechtse” college.

‘Hart blijft groen’

Brugman zegt volgens 1Limburg dat ze teleurgesteld is in GroenLinks. Ze is het niet eens met haar royement. „Ik ben van mening dat ik de partij niet heb beschadigd. Maar ik heb besloten geen verdere gang naar de rechter te maken”, aldus Brugman. „Het heeft lang genoeg geduurd en het is nu tijd om dit af te sluiten. Mijn hart blijft groen en ik blijf links.”

Het besluit om Brugman uit de partij te zetten, is genomen door het landelijke bestuur van GroenLinks. De Limburgse afdeling had daar afgelopen juni al om gevraagd. Limburgse GroenLinksers zeiden vorige week tegen De Limburger dat ze vonden dat het te lang duurde voordat Brugman werd geroyeerd.