Grijze zeehond applaudisseert ook onder water

Een ‘applaudisserende’ zeehond: in de dierentuin is het geen ongewoon gezicht. Maar mannelijke grijze zeehonden blijken ook in het wild hun voorvinnen soms kort tegen elkaar aan te klappen. Dat schrijven Australische en Britse biologen in Marine Mammal Science. Mogelijk doen ze dat om andere zeehonden uit hun territorium te verjagen, of vrouwtjes te verleiden.

De onderzoekers baseren hun observaties op een onderwatervideo die ze eind 2017 tijdens het paarseizoen maakten in de buurt van de Britse Farne Islands.

Hoge frequentie

Daarop is een zwemmende mannelijke grijze zeehond te zien die meerdere keren kort (minder dan 1 seconde) zijn voorflippers tegen elkaar aan klapt, waarbij geluidsgolven ontstaan met een frequentie rond de 10 kilohertz – een voor zeehonden goed hoorbare toonhoogte. De klaptonen zijn door hun hoge frequentie duidelijk te onderscheiden van roepgeluiden.

De video van het klappende zeehondenmannetje.

Aanvankelijk zwemt het zeehondenmannetje in de video samen met een vrouwtje, maar het klappen begint pas als ze weg is en hij een ander mannetje tegenkomt. Die rivaal is eerst nog niet te zien, maar al wel te horen, want hij klapt óók. Even later zwemt het tweede mannetje daadwerkelijk door het beeld en klinkt er nog meer geklap. Vervolgens verschijnt er weer een vrouwtje in beeld en klapt het eerste mannetje tweemaal kort achter elkaar, waarna hij haar achterna zwemt. Na een derde klap verdwijnt ze weer uit beeld.

Sociale functie

Op basis van die waarnemingen concluderen de onderzoekers dat het klappen een sociale functie heeft, en zowel bedoeld kan zijn om te verjagen als om te verleiden. Om die reden vermoeden ze ook dat alleen mannelijke zeehonden met hun flippers klappen. Soortgelijk gedrag is onder meer bekend van de gewone zeehond, maar die slaat met zijn flippers óp het water in plaats van onder water zijn voorflippers tegen elkaar aan te slaan.

Eén van de onderzoekers, Ben Burville, heeft het klapgedrag van de grijze zeehond in de afgelopen twintig jaar vaker waargenomen, maar vanwege de korte duur en de onvoorspelbare timing ervan lukte het eerder nooit om een klap vast te leggen. Het klappen in de huidige video zou in theorie ook bedoeld kunnen zijn om de cameraman die achter de zeehond aanzwemt te verjagen, schrijven de biologen. Toch achten ze dat onwaarschijnlijk, omdat het geklap vooral optreedt als er ook andere zeehonden in de buurt zijn.