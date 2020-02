Fiscus pakt voorlopig alleen in zorg en bouw schijnzelfstandigheid aan

De Belastingdienst gaat komend jaar schijnzelfstandigheid in een beperkt aantal sectoren aanpakken, te beginnen met de zorg en de bouw. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Hoe de Belastingdienst dit wil doen, moet nog met de brancheorganisaties besproken worden.

Volgens Vijlbrief wordt hiermee een hele sector aangepakt, zodat bepaalde bedrijven niet benadeeld worden ten opzichte van hun concurrenten. Deze vorm van handhaving is volgens de staatssecretaris „effectief en efficiënt”.

De komende maanden gaat de fiscus zich vooral richten op schijnzelfstandigheid in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken en bij bouwprojecten. In de tweede helft van dit jaar komen hier meer sectoren bij. Welke dat zijn hangt af van een aantal zaken, zoals de grootte van het probleem en meldingen van bedrijven zelf.

Eind januari concludeerde de commissie-Borstlap dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt te ver is doorgevoerd. De commissie adviseerde de arbeidsmarkt grondig te hervormen. Zo zou het grote aantal flexconstructies dat Nederland kent drastisch verminderd moeten worden. Alleen een ‘normaal’ arbeidscontract, zelfstandig ondernemerschap en werk via een uitzendbureau zouden moeten overblijven.