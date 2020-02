Ergernis over omroep om ‘betaald’ interview Laura H.

Het interview met het voormalige kalifaatmeisje Laura H. van Margriet van der Linden, dat op Eerste Kerstdag werd uitgezonden in het tv-programma Mensen met M, was al door de ombudsman voor de publieke omroep gekraakt, na dagenlange maatschappelijke beroering.

Nu de veroordeelde IS-ganger en spijtoptant blijkt te zijn gehonoreerd voor haar deelname aan het kerstprogramma volgt een nieuwe golf van beroering in Den Haag en Hilversum.

Reacties in Hilversum ‘Voor een interview betaal je nooit’

In talkshows en actualiteitenprogramma’s is het gebruikelijk genodigden te betalen als zij hun deskundigheid delen. Vaak is de afweging: wil het programma iets van de gast of maakt de gast gebruik van het podium voor zijn gewin? Bij dat laatste hoort geen vergoeding. Vaste tafelgasten bij DWDD en analisten bij Studio Voetbal worden ook betaald – die zijn immers aan het werk. De VPRO deelde in 2017 dat de vergoeding 1.000 euro bedroeg voor Zomergasten. Vooral omdat er veel tijd gaat zitten in het kiezen van fragmenten die besproken worden tijdens de interviews van drie uur. Inmiddels is volgens de VPRO nog slechts sprake van een reiskostenvergoeding. Personen die figureren in journalistieke portretten of interviews mogen niet betaald worden, volgens de governancecode van de NPO. Nieuwsuur houdt het bij een deskundigenvergoeding. Soms vraagt een bron een vergoeding om in een reportage op te treden. „Dan komt-ie er dus niet in”, zegt hoofdredacteur Joost Oranje. Jan Slagter van Omroep Max laat op Twitter weten dat zijn zender „nooit betaalt voor een interview”. Ook oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal Hans Laroes vindt dat dat nooit kan, „wat een omroep ook zegt”. Omroep Powned wekte de toorn van politiek Den Haag toen er betaald bleek te zijn voor de deelname van No Surrender-baas Henk Kuipers aan een twaalfdelige documentaire. De baas van de motorclub stond onder verdenking van afpersing en mishandeling van clubleden. Het zou gaan om zo’n 1.000 euro per aflevering.

Minister Arie Slob (Media, Christenunie) meldde maandag in reactie op Kamervragen van de VVD dat Laura H. 400 euro ontving bij het programma, dat een budget hanteerde van 750 euro per gast. Op haar (besloten) Twitter-account meldt Laura H. dat haar VVV-bonnen zijn verstrekt door de redactie, voor een dagje uit met de kinderen. KRO-NCRV bevestigt dat de producent het bedrag op die manier heeft uitgekeerd. Op verdere vragen ging de omroep dinsdag niet in.

Op de vraag van Kamerlid Zohair El Yassini (VVD) of de minister bereid is in te grijpen bij de publiek omroep „om te voorkomen dat veroordeelde IS-gangers en/of terroristen een verdienmodel kunnen maken van hun misdaden” antwoordde Slob dat „de redactionele onafhankelijkheid van de omroepen een groot goed” is.

Wenkbrauw

Het ligt voor de hand dat alleen Laura H., die alleenstaand moeder en student is, een tegemoetkoming kreeg. AD-columnist Angela de Jong, die met FVD-leider Thierry Baudet in de aflevering zat die op Kerstavond werd uitgezonden, kreeg volgens haar hoofdredacteur Hans Nijenhuis alleen kerstballen met de letter M mee.

De VVD heeft nieuwe schriftelijke vragen aangekondigd en wil gedetailleerde antwoorden over de betaling aan Laura H. en over het betalen van gasten. „Als die gekocht worden, gaat mijn wenkbrauw daar wel van omhoog”, zegt El Yassini. „Ik spreek Slob als systeembeheerder van de publieke omroep aan als blijkt dat de gedragscode niet werkt.”

De bindende governancecode voor publieke media-instellingen, die voortvloeit uit de aangescherpte Mediawet, schrijft voor dat personen die figureren in een journalistiek programma „bijvoorbeeld in een portret of een documentaire” niet voor hun verhaal betaald worden. Mensen met M kan worden betiteld als amusement, maar ook dan moet „een interne regeling” opgesteld worden „over de toelaatbaarheid van en de wijze waarop betaling aan gasten [...] mogelijk is”. Bij een onkostenvergoeding moet „ondubbelzinnig blijken” welke kosten gemaakt zijn door een gast. Daarnaast mogen media-instellingen „geen geschenken” geven om „derden iets te laten doen of nalaten”.

Laura H. werd geïnterviewd met Songfestivalwinnaar Duncan Laurence. Het stuitte veel kijkers tegen de borst dat gekozen was voor een veroordeelde IS-ganger, met amper aandacht voor de gruweldaden van de terreurorganisatie die alom bekend waren toen zij als tiener met haar man en twee kinderen naar het kalifaat reisde. Ombudsman Margo Smit voor de publieke omroep oordeelde dat „dit format niet op deze manier of voor deze persoon te gebruiken is”. Ook vond ze dat KRO-NCRV had moeten ingrijpen. De omroep draagt „verantwoordelijkheid voor het pakket problemen met formatkeuze, vraagstelling en timing dat Mensen met M bij het publiek onder de kerstboom deponeerde”.

Programmamaker Sinan Can interviewde recent de ex-jihadist Jason Walters voor De Lokroep, een driedelige documentaire over jihadisme in Nederland. „Als hij een reiskostenvergoeding had gevraagd, had hij die gekregen. Maar hij vroeg niets.” Hij vindt de ophef over Laura H.’s gage „too much”. „Had haar die 400 euro gegeven maar wel strak geïnterviewd, was er niets aan de hand.”