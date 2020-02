Het wekelijkse vragenuurtje in een brugklas leidt tot de vraag wat het verschil is tussen ‘geest’ en ‘spook’. Een leerling hoeft er niet lang over na te denken: „Een spook is een ding, maar dat bestaat niet in het echt. De geest is geen ding, maar bestaat wél echt.”

