Cultuurfilosoof George Steiner (90) overleden

De Frans-Amerikaanse cultuurfilosoof en schrijver George Steiner is maandagavond laat overleden in zijn woonplaats Cambridge in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft zijn zoon bevestigd aan The New York Times. Steiner was 90 jaar oud.

Steiner was ruim dertig jaar literair recensent en criticus voor tijdschrift The New Yorker en dagblad The Guardian en publiceerde daarnaast zelf meer dan vijfentwintig boeken, waaronder gebundelde essays en korte verhalen en novelles. Hij werd in 1989 Nederland bekend door het VPRO-programma Nauwgezet en wanhopig, een vierluik van Wim Kayzer waarin hij samen met György Konrád, Jorge Semprun en Gabriel García Márquez het leven in de 20ste eeuw besprak.

Holocaustoverlever Steiner kwam in 1940 in de Verenigde Staten terecht, waar hij studeerde aan de universiteiten van Chicago en Harvard. In de jaren vijftig verhuisde Steiner naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij publiceerde voor onder meer The Economist. Tot aan zijn dood was Steiner – die Frans, Engels, Duits en Italiaans sprak en schreef – aan verschillende universiteiten gasthoogleraar. In Frankrijk werd hij benoemd tot Chevalier de la Légion d’Honneur.

Naar aanleiding van Nauwgezet en wanhopig begon Arnon Grunberg Steiner te lezen: Er is geen ontsnappen aan de eigen beperkingen ervan. Dat stemt treurig.