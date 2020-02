Antonio Guterres noemt toestand Libië ‘schandalig’

De secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres noemde de situatie in Libië dinsdag „een schandaal”. Ook al zei zijn gezant dat de rivaliserende militaire facties de oprechte wens hebben om te komen tot een duurzaam staakt-het-vuren.

„Ik ben diep gefrustreerd door wat er in Libië gebeurt”, zei Guterres op een persconferentie waarin hij kritiek leverde op de landen die afgelopen maand in Berlijn bijeenkwamen om aan te dringen op vredesonderhandelingen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Turkije en Rusland.

„Zij spraken af zich niet te bemoeien met het Libische vredesproces en spraken af geen wapens te zenden of op enigerlei manier betrokken te raken bij de strijd,” zei Guterres in het VN-hoofdkwartier in New York. Maar in werkelijkheid wordt het wapenembargo van de Veiligheidsraad nog steeds geschonden volgens de VN-topman.

Volgens VN-gezant Ghassan Salame komen nieuwe huurlingen en wapens nog steeds binnen in Libië over zee en door de lucht”. Het wapembargo wordt, volgens de gezant die dinsdag eerder op de dag met journalisten sprak, door beide partijen geschonden.

Vredesbesprekingen

Strijdkrachten die loyaal zijn aan generaal Khalifa Haftar hebben de afgelopen tien maanden tevergeefs geprobeerd de hoofdstad Tripoli in te nemen. De vredesbesprekingen worden gevoerd door vijf topmilitairen van Haftars Nationale Libische Leger en vijf van strijdkrachten die steun verlenen aan internationaal erkende Regering van het Nationaal Akkoord (GNA) in Tripoli.

Ondanks een oproep van Rusland en Turkije om vanaf 12 januari een bestand in acht te nemen wordt op de grond doorgevochten. De internationale top in Berlijn van 19 januari die bedoeld was om de internationale bemoeienis te reduceren heeft daarin geen verandering gebracht.

Haftar heeft materiële steun ontvangen van landen als de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië en Rusland. Volgens VN-diplomaten geeft Turkije militaire steun aan de GNA.

Salame betreurde de aanwezigheid van meer dan „20 miljoen wapens” in het land en hij zei de Veiligheidsraad te hebben verzocht om een resolutie aan te nemen om het bestaande wapenembargo te herbevestigen en om maatregelen te nemen om te verzekeren dat dit gebeurt.

De besprekingen tussen de twee rivaliserende partijen, die maandag niet bijeenkwamen in Genève, zijn gericht op „het overbruggen van de verschillen van mening over de manier waarop een duurzaam en langdurige staakt-het-vuren kan worden georganiseerd in het land”, aldus Salame.

De strijd in Libië laaide op in de jaren nadat Muammar Gaddafi werd afgezet in 2011. Daardoor ontstond bewegingsruimte voor milities en smokkelaarsbendes die de Libische op olieinkomsten gebaseerde economie hebben verlamd. (Reuters)