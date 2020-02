Alleen Google Maps zag deze file

Geen mens zal een rood handkarretje met daarin 99 mobiele telefoons aanzien voor een file. Maar ziet Google Maps het verschil ook?

Kunstenaar Simon Weckert gelooft van niet. Voor een project dat hij Google Maps Hack noemt, is hij met zijn kleine karretje vol ingeschakelde smartphones door een vrijwel uitgestorven Berlijn gaan lopen.

Deze week heeft hij het project online gezet, met naast videobeelden van zijn wandeling een interactieve kaart van de navigatie-app Google Maps. Daarop kleuren de straten en bruggen waarover hij loopt rood – een waarschuwing aan automobilisten en andere Google Maps-gebruikers: hier staat een file.

Op alle 99 telefoons was de app van Google Maps geopend, waarmee de locatie van de toestellen werd doorgegeven aan Google – dat zo de indruk kreeg van grote drukte op de bewandelde straten. Kortom: file. Weckert zegt dat hij de telefoons bij vrienden heeft geleend en van bedrijven gehuurd.

Waar komen die data vandaan?

„Het gaat mij erom platforms als Google Maps ter discussie te stellen”, zegt de kunstenaar in een gesprek per Skype. „We zijn er steeds meer op aangewezen, maar we moeten ons ook afvragen: waar komen die data eigenlijk vandaan? Ik vind dit soort technologie niet per se slecht. Maar het is belangrijk te beseffen hoe ze gebruikt wordt. Verzamelen van data staat altijd centraal.”

Weckert zegt op het idee voor zijn project te zijn gekomen toen hem bij een 1-mei-demonstratie in Berlijn opviel dat de optocht op de navigatie-app van Google werd weergegeven als een file. Hij verzekert dat het hem werkelijk gelukt is Google Maps met het volgeladen wagentje te manipuleren. Al zegt hij wel er een hele dag mee bezig te zijn geweest voordat het effect ook werkelijk in ‘real time’ zichtbaar was.

Het komt niet vaak voor dat de straten van Berlijn zo leeg zijn als op de video van Weckert, wat doet vermoeden dat hij zijn experiment op een zondagochtend in de zomervakantie heeft uitgevoerd. Over het tijdstip waarop hij zijn verzonnen file heeft veroorzaakt, wil hij echter niets zeggen. „Maar het is echt gebeurd, iedereen kan het zelf proberen.”

In een reactie zegt Google dat de app „verschillende bronnen gebruikt om verkeersdrukte op wegen te berekenen, waaronder geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens van Maps-gebruikers. Onder normaal gebruik (!) is dat een prima bijdrage voor het weergeven van drukte op de weg”.

En met een knipoog schrijft het bedrijf in zijn verklaring: „We zijn blij met creatief gebruik van Google Maps, of het nu via een kameel, een auto of een handkarretje is, want het helpt ons onze kaarten beter te maken.”