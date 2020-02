Affaire om Mila (16) verdeelt Frankrijk

Zelf had ze nooit gedacht dat het zoveel aandacht zou krijgen, zei Mila uit het Franse dorp Villefontaine in de buurt van Lyon. Sinds de 16-jarige scholier een filmpje op Instagram zette waarin ze de islam beledigt, regent het verwensingen en bedreigingen aan haar adres. Zo ernstig dat ze inmiddels onder politiebescherming staat, zo maakte minister Christophe Castaner van Binnenlandse Zaken dinsdag bekend.

Lesbische geaardheid

De rel begon twee weken geleden toen Mila – wier achternaam door de media niet is gepubliceerd – een kort Instagram-filmpje opnam waarin ze zei dat de koran haat predikt en waarin ze de islam voor „stront” uitmaakte. De video was een boze reactie op een opdringerige jongen die haar uitgescholden had vanwege haar lesbische geaardheid. „Ik ben niet racistisch. Je kan niet racistisch zijn tegenover een religie. Jullie god, ik steek een vinger in zijn kont. Bedankt, tot ziens!”, voegde ze eraan toe.

Normaal worden haar posts door een paar dozijn volgers bekeken, maar dit filmpje belandde, met haar adresgegevens en die van haar school, via schoolgenoten in verschillende online groepen en ging viraal. Wat volgde was een golf aan haatberichten en doodsbedreigingen. De afgelopen week hebben voor- en tegenstanders zich verzameld achter de hashtags #JeSuisMila en #JeSuisPasMila.

De politie opende in eerste instantie een onderzoek wegens groepsbelediging door de scholier, maar heeft dat middels verlegd naar Mila’s bedreigers. Zij zegt het weliswaar vervelend te vinden dat ze „vredelievende” moslims heeft beledigd, maar spijt van haar uitspraken heeft ze niet. Met vuur verdedigde de scholier haar vrijheid van meningsuiting de afgelopen week in de Franse media. „Ik wilde beledigen, ik wilde over religie praten en zeggen wat ik vind”, zei ze maandag in een uitzending van het televisieprogramma Quotidien.

De affaire-Mila verdeelt de Franse politiek, de samenleving en zelfs juristen. De Franse minister van Justitie, Nicole Belloubet, kreeg veel kritiek toen ze de bedreigingen veroordeelde, maar tegelijk stelde dat Mila in haar filmpje te ver was gegaan. Beledigen op basis van afkomst en geloof is in Frankrijk niet strafbaar. Steunbetuigingen kreeg Mila onder andere van Marine Le Pen en vanuit haar partij Rassemblement National. De extreemrechtse politicus trok de vergelijking met het satirische weekblad Charlie Hebdo, dat in 2015 doelwit was van moordaanslagen door moslimterroristen. „De uitspraken van dit jonge meisje zijn niet meer of minder dan een verbale versie van de karikaturen van Charlie”, schreef de politicus op Twitter. Ook Charlie Hebdo heeft inmiddels gereageerd op de rel. „Mila werd eerst beledigd door de grootste idioten, vervolgens bedreigd door de fanatieksten, en tot slot in de steek gelaten door de lafhartigsten.”