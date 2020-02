Zeker 13 kinderen omgekomen door verdrukking Keniaanse basisschool

Zeker dertien kinderen zijn maandag omgekomen door een verdrukking op een basisschool in Kenia. Dat meldt persbureau AFP op basis van de lokale politie. Ook raakten 39 kinderen gewond. De kinderen kwamen in het gedrang toen zij de school aan het einde van de middag verlieten. Om onbekende reden ontstond er paniek in de basisschool in de stad Kakamega, in het westen van het land..

Een moeder die buiten stond zei tegen lokale media dat leerlingen vertelden dat ze werden geslagen door leraren. De school heeft nog niet gereageerd op deze beschuldigingen. De meeste kinderen die vluchtten, zouden tien tot twaalf jaar oud zijn.

Vicepresident William Ruto heeft op Twitter zijn medeleven betuigd. Hij schrijft dat hulpdiensten en medische specialisten zijn ingeschakeld om de gewonden te helpen. Het Keniaanse Rode Kruis is aanwezig om onder meer hulp te bieden aan nabestaanden. De politie is een onderzoek begonnen om vast te stellen wat er precies is gebeurd.