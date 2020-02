Vorig jaar iets meer kankergevallen

Het aantal mensen die de diagnose kanker hebben gekregen, is vorig jaar toegenomen. In 2019 kregen 118.500 Nederlanders kanker, dat is 2.000 meer dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De meest voorkomende kankersoort is huidkanker en ook deze diagnose is vorig jaar vaker gesteld.

Sinds 1990 is het aantal kankerdiagnoses verdubbeld. De stijging is toe te schrijven aan de bevolkingsgroei en vergrijzing omdat oudere mensen een grotere kans op kanker hebben. Longkanker veroorzaakt de meeste sterfgevallen. Bijna een kwart van alle mensen die overlijdt aan de gevolgen van kanker, sterft aan deze vorm. Voor het eerst lijkt het aantal diagnoses met longkanker gestabiliseerd. In 2019 kregen ongeveer evenveel mensen longkanker als in 2018, rond de 14.000.

Onder vrouwen is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Het aantal vrouwen dat deze diagnose krijgt, ligt al jaren rond de 15.000. Jaarlijks krijgen gemiddeld 120 mannen de ziekte. Bij mannen is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Vorig jaar werd de ziekte vastgesteld bij ruim 13.000 mannen.