Twee Nederlandse advocaten staan MH17-verdachte bij

Twee Nederlandse advocaten gaan een van de vier mannen bijstaan die vervolgd wordt voor de vliegtuigramp met MH17. Het gaat om Boudewijn van Eijck en Sabine Ten Doesschate van het Rotterdamse strafrechtkantoor Sjöcrona Van Stigt Advocaten. Zij zullen samenwerken met de Russische advocaat Jelena Koetjina, is te lezen op de website van het kantoor.

Welke verdachte zij bijstaan, wordt niet gezegd. Koetjina zegt echter tegen het Russische persbureau Tass dat het gaat om Oleg Poelatov, luitenant-kolonel uit het Russische leger. Hij dook onder codenaam Gjoerza (‘Adder’ in het Russisch) in een telefoongesprek op, waaruit blijkt dat hij betrokken was bij het transport van de Boek-installatie naar de locatie in rebellengebied waar vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten.

„Wij begrijpen dat deze verschrikkelijke vliegramp voor veel emoties zorgt”, zeggen Van Eijck en Ten Doesschate in Het Advocatenblad over de zaak. „Tegelijk is het cruciaal in een rechtsstaat dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces.” De zaak tegen vier MH17-verdachten moet in maart beginnen. De vliegtuigramp in 2014 kostte 298 mensen het leven, onder wie 193 Nederlanders.

