Turkije valt Syrische militairen aan uit wraak voor dodelijke beschieting

In de Syrische regio Idlib zijn bij een artilleriebeschieting vier Turkse militairen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AP maandag, gebaseerd op berichtgeving van de Turkse autoriteiten. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zouden ook zes Syrische militairen zijn gedood.

De Turkse doden vielen toen een konvooi werd aangevallen bij het binnentrekken van Idlib, het laatst overgebleven rebellenbolwerk in Syrië. Het Turkse ministerie van Defensie stelt dat de lokale autoriteiten vooraf van de komst van de militairen op de hoogte waren gesteld. De militairen werden desondanks aangevallen. Rusland zegt niks van de operatie te hebben geweten.

Waarschuwing Erdogan

In reactie op de aanval zouden tientallen doelwitten zijn „geneutraliseerd”, aldus Ankara. Volgens president Recep Tayyip Erdogan zouden 46 doelwitten zijn geraakt, maar het is volgens internationale persbureaus onduidelijk of het om Syrische militairen of rebellen gaat. Tussen de 30 en 35 mensen zouden volgens de Turkse leider gewond zijn geraakt.

Erdogan heeft gewaarschuwd dat Turkije niet zal accepteren dat militairen worden aangevallen. Turkije heeft twaalf observatieposten in de noordelijke regio. Syrische troepen die zich rondom de posten ophouden, zullen als „vijandige doelwitten” worden beschouwd, aldus Erdogan.

Idlib is de laatste regio in het land waar de jihadistische groepering Hayat Tahrir al-Sham de macht heeft. De jihadisten worden onder meer bestreden door het door Turkije aangestuurde Nationaal Bevrijdingsfront. Ook strijden rebellen in de regio tegen het door Rusland gesteunde regime van president Assad.

Afgelopen anderhalve maand vluchtten zo’n 350.000 Syrische burgers uit Idlib. Zij hebben zich volgens de VN gevestigd in aangrenzend gebied, waaronder Turkije.