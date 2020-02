Nederlanders uit Wuhan teruggekeerd

Kort nadat de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van het Wuhan-coronavirus tot een internationale noodsituatie had uitgeroepen, zijn de eerste vijftien Nederlanders dit weekeinde in een vliegtuig vol Europeanen teruggevlogen uit China. Ook twee Chinese partners mochten meereizen.

De groep vertrok zaterdagmiddag uit Wuhan, de brandhaard van het nieuwe virus dat inmiddels meer dan driehonderd levens heeft geëist. Zondag werden de Nederlanders op een militair vliegveld bij Marseille door personeel in witte pakken ontvangen, om vervolgens vanaf Brussel met de bus naar Eindhoven te reizen waar ze zondag laat zouden aankomen.

De passagiers zijn voor vertrek al gecheckt op ziekteverschijnselen en ‘fit to fly’ verklaard, schrijft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. „Er zijn geen symptomen van een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Bij aankomst in Nederland is er opnieuw een medische check.” Wel zijn er bij aankomst „preventieve quarantainemaatregelen” getroffen. De geëvacueerde Nederlanders en de twee partners moeten twee weken in quarantaine, dat is de incubatietijd van het nieuwe coronavirus. Dat kan thuis, onder toezicht van de GGD, of anders „in een centrale opvanglocatie”. De quarantaine was een voorwaarde van China: Wuhan is eigenlijk afgesloten, en er gelden strenge eisen voor mensen die de regio toch verlaten.

Nieuwe maatregelen in China

China heeft in de tussentijd nieuwe maatregelen getroffen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus hebben de Chinese autoriteiten een grote stad buiten de zwaarst getroffen provincie Hubei afgesloten. De negen miljoen inwoners van de stad Wenzhou hebben sinds zondag reisbeperkingen opgelegd gekregen, meldt persbureau AFP. Wenzhou ligt 800 kilometer ten oosten van Wuhan.

Inwoners van Wenzhou mogen per huishouden één persoon aanwijzen die om de dag de deur uit mag om noodzakelijke boodschappen te doen, kondigden lokale autoriteiten aan. De andere bewoners zijn verplicht thuis te blijven.

Verder is het openbaar vervoer in de havenstad stilgelegd, evenals bussen naar andere regio’s, en zijn de hoofdwegen volledig afgesloten voor autoverkeer. Scholen blijven zeker tot 1 maart gesloten, bedrijven tot 17 februari. Ook openbare gelegenheden, als bioscopen of zwembaden, zijn dicht.

In Beijing en Shanghai kunnen mensen die eten thuis laten bezorgen daar een briefje bij krijgen met gegevens over de temperatuur van personeelsleden die de gerechten voor de klanten hebben ingepakt.

In totaal zijn in China zo’n 14.300 mensen besmet met het virus. Dat is hoger dan het totale aantal besmettingen met SARS, de longziekte die in 2002 en 2003 uitbrak in China en zich verspreidde naar andere landen. Wereldwijd raakten toen 8.096 mensen besmet en bezweken er volgens de WHO 774 mensen aan het virus.

Wereldwijd is de ziekte vastgesteld in 27 landen. Voor het eerst is ook buiten China een patiënt overleden aan de gevolgen van besmetting met het virus: een 44-jarige Chinese man die afkomstig was uit Wuhan is in de Filippijnen bezweken aan de longziekte. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid in Manila bekendgemaakt.

230 Europeanen

EU-landen werken samen om burgers naar huis te halen. In het vliegtuig dat zondag landde, zaten in totaal zo’n 230 Nederlanders, Fransen, Belgen, Zweden, Tsjechen, Polen en Denen. De groep Nederlanders die teruggehaald is, bestaat vooral uit studenten die op uitwisseling waren. Ook FD-correspondent Anouk Eigenraam en Volkskrant-correspondent Leen Vervaeke zaten in het vliegtuig.

Een paar Nederlanders besloot volgens Buitenlandse Zaken om in Wuhan te blijven om „privéredenen”. Hoeveel Nederlanders er momenteel nog in het gebied zitten, kan een woordvoerder van het ministerie niet zeggen. Het reisadvies voor China is nog altijd oranje, wat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Frankrijk haalde vrijdag al 180 mensen terug uit Wuhan, een van hen vertoont symptomen van het virus en is opgenomen. Ook in Duitsland werd vastgesteld dat twee burgers die zaterdag met nog zo’n 120 landgenoten werden teruggevlogen, geïnfecteerd waren. Zij waren tijdens de vlucht al gescheiden van de anderen, om verdere besmetting te voorkomen. Ze worden door het Rode Kruis behandeld in het academisch ziekenhuis in Frankfurt.

Een besmetting in Nederland is tot nu toe uitgebleven, maar er is een „reëel risico dat een patiënt zich in Nederland aandient”, zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) zondag in het programma Buitenhof. Wel is Nederland volgens de minister „goed voorbereid”. Ziekenhuizen en intensive care-plekken waar besmette mensen in opgevangen kunnen worden, zijn in kaart gebracht.

In overleg met het RIVM zullen de grenzen vooralsnog niet worden gesloten voor mensen die uit China komen en zal ook geen entry screening worden ingesteld, zegt Bruins. „Er komt elke dag nieuwe informatie, hetzij van de WHO, hetzij vanuit China, dus we zullen alert moeten blijven.”

Eerder raakten in Duitsland zeven medewerkers van een auto-onderdelenbedrijf in Beieren besmet. Ook een kind van een van de medewerkers liep het virus op. Zij bleken aangestoken door een Chinese vrouw die voor zaken in Duitsland was. Zij werd pas bij terugkomst in China positief getest op het nieuwe coronavirus, dat ze had opgelopen bij een eerder familiebezoek in haar thuisland.

