Medische luchtbrug uit Jemen geopend

De eerste vlucht met patiënten die dringend medische hulp nodig hebben, is maandag uit de Jemenitische hoofdstad Sanaa vertrokken. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag bekendgemaakt. Over het opzetten van de medische luchtbrug is anderhalf jaar onderhandeld tussen de Verenigde Naties (VN) en de strijdende partijen. In het door oorlog geteisterde Jemen heerst volgens de VN de ergste humanitaire crisis van de wereld, die tot nu toe aan meer dan 100.000 mensen het leven kostte.

Aan boord van de eerste vlucht zaten zestien passagiers. Zij ontvangen „levensreddende medische hulp die ze in Jemen niet kunnen krijgen”, aldus de WHO. De meeste patiënten die uit Jemen worden gehaald zijn vrouwen en kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld kanker, moeten een orgaantransplantatie ondergaan of hebben een andere ingreep nodig.

De WHO en de VN organiseren de medische luchtbrug. De patiënten worden naar Egypte en Jordanië gebracht. Op de luchthaven in Sanaa vertrekken sinds het begin van de oorlog in 2015 geen vluchten meer waardoor patiënten het land niet konden verlaten. De helft van de Jemenitische bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp.

De oorlog in Jemen begon toen president Hadi in 2015 door de Houthi-rebellen verdreven werd. Saoedi-Arabië begon daarop samen met enkele bondgenoten een strijd tegen de rebellen. De coalitie heeft een groot deel van het land in handen, waaronder Sanaa en de havenstad Hodeida.