Martine Gosselink wordt de nieuwe directeur van het Mauritshuis in Den Haag. Ze is nu nog hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum in Amsterdam. Gosselink is de opvolger van Emilie Gordenker, die sinds 1 februari directeur is van het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Gosselink (50) gaf leiding aan de historische programmering van het Rijksmuseum, waar ze verantwoordelijk was voor de tentoonstellingen Goede Hoop (2017, over de relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland), 80 Jaar Oorlog (2018) en de jaarlijkse fototentoonstelling Document Nederland. Onder haar leiding startten ook de aankomende tentoonstellingen Slavernij (september 2020) en REVOLUSI! (2021, over de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië). Vóór haar werk bij het Rijksmuseum was Gosselink mede-eigenaar van cultureel collectief De Nieuwe Collectie. Ze studeerde in 1995 af op 17de-eeuwse kunstgeschiedenis.

Recordaantal

Het Mauritshuis in Den Haag waarvan zij nu de directeur wordt, is een museum met een collectie Vlaamse en Nederlandse meesters uit de 17de eeuw. Vorig jaar nog kwam een recordaantal bezoekers (ruim 500.000) naar het museum, vooral dankzij de tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis.

In een afscheidsinterview met NRC zei directeur Emilie Gordenker eerder dat het museum nu voor een aantal uitdagingen staat: omgaan met de toenemende drukte en, daarnaast, met de beladenheid van het verleden, zoals het gebruik van de term ‘Gouden Eeuw’. Gordenker: „Onze missie was: ‘In ons huis delen wij het beste van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw’. Wij zeiden: we moeten over die term nadenken, hoe voelen we ons hierover? (...) We hebben toen gekozen voor ‘de tijd van Rembrandt en Vermeer’.”

In een persbericht prijst de Raad van Toezicht van het Mauritshuis Gosselinks ruime ervaring in de museale sector. „Daarnaast zien we grote toegevoegde waarde in haar historische expertise en haar vermogen om kunstwerken in hun historische context te presenteren. (...) Het museum heeft als doelstelling het heden met het verleden te verbinden en daarmee een bijdrage te leveren aan actuele thema’s en het maatschappelijk debat. We denken dat Martine samen met de staf van het Mauritshuis hier op inspirerende wijze invulling aan zal geven.” Gosselink begint in april als directeur van het Mauritshuis.