Lucifer is in Reykjavik niet welkom

Kinderen in IJsland mochten al geen ‘Lucifer’ heten. Maar vorige week is een verzoek van twee ouders om hun kind ‘Lusifer’ te noemen ook afgewezen door het Mannanafnanefnd - het landelijke namencomité dat erop toeziet dat voornamen van kinderen passen bij de IJslandse ‘cultuur en tradities’ of niet ‘ongepast’ zijn. Lucifer, een andere naam voor de duivel, viel in die tweede categorie. Er was ook een ander probleem: het IJslandse alfabet kent geen letter ‘c’. ‘Lusifer’ was daarvoor een creatieve oplossing - maar de link met de satan bleef volgens het comité te duidelijk aanwezig.

Lijst met paar duizend namen

Ouders in IJsland kunnen bij het kiezen van een naam voor hun kind kiezen uit een paar duizend bestaande namen. Als je je kind per se een andere naam wil geven dan ben je wettelijk verplicht toestemming te vragen aan het driekoppige namencomité. De naam moet passen bij de IJslandse tradities, mag niet ongepast zijn, en moet te gebruiken zijn binnen de IJslandse grammatica. Het is zaak op tijd te beginnen, want de beoordeling van een naam kan jaren duren. Veel waardering krijgt het comité niet, het is al jaren mikpunt van controverse en kritiek.

Zo werd in mei het verzoek van de IJslandse vrouw Kristbjörg Kristjánsdóttir om ‘Kona’ (‘vrouw’) als tweede naam te registreren afgewezen door het comité. De naam was ‘denigrerend’. Opvallend, schreef The Reykjavík Grapevine, omdat Karl (‘man’) en Drengur (‘jongen’) allebei wél acceptabele namen zijn.

En in 2017 maakte een Brits-IJslands echtpaar bezwaar omdat het paspoort van hun 10-jarige dochter Harriet niet verlengd dreigde te worden - want ze had geen ‘echte IJslandse naam’.

Jón Gnarr, oud burgemeester van de hoofdstad Reykjavik, is een van de critici van het beleid dat „creativiteit doodt”, en volgens hem selectief toegepast wordt. In 2014 maakte hij in een boze Facebook-post een vergelijking met het boek Animal Farm van George Orwell: „Zijn alle dieren hier gelijk, maar sommige dieren net wat gelijker dan de anderen?”

Ook China stelt eisen aan namen. Maar waar in IJsland de traditionele identiteit moet worden beschermd, worden in China ouders juist gestimuleerd om bij de namen van hun kinderen de vereenvoudigde Chinese karakters te gebruiken, in plaats van de oudere traditionele karakters. De namen moeten namelijk makkelijk te lezen zijn door de elektronische ID-scanners.

Naam van maximaal 40 tekens

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 4 februari 2020

Ook de Amerikaanse staat Massachusetts verwacht dat ouders zich aanpassen aan het digitale tijdperk; namen mogen niet langer zijn dan 40 tekens, omdat ze anders niet door computers geregistreerd kunnen worden. Dat betekent wel dat ouders hun kind niet kunnen vernoemen naar een van de beroemdste meren in de staat. Het meer Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg, de langste geografische naam in de VS, is met 45 tekens nét te lang.