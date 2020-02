Laura H. kreeg geld voor deelname tv-programma, VVD verontwaardigd

Syriëgangster Laura H. heeft een vergoeding van 400 euro gekregen voor haar deelname aan het televisieprogramma Mensen met M eind december. Dat schrijft minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) maandag in reactie op vragen van VVD-Kamerlid Zohair el Yassini. Gasten van het programma konden maximaal 750 euro krijgen.

Na de uitzending van de aflevering met Laura H. ontstond kritiek omdat presentatrice Margriet van der Linden haar gast niet kritisch genoeg zou hebben bevraagd. Onder anderen El Yassini vond dat de gruweldaden die plaatsvonden in het kalifaat van terreurgroep Islamitische Staat onderbelicht bleven. In het interview werd vooral gesproken over H.’s persoonlijke ervaringen voor, tijdens en na haar tijd in Syrië.

Lees ook: ‘Mensen met M’ verdedigt controversiële kerstkeuzes

Nu stellen El Yassini en de VVD dat het „krankzinnig” is dat „terroristen belastinggeld krijgen om te vertellen over hun misdaden”. Het Kamerlid zegt in De Telegraaf dat minister Slob uitleg moet geven over de „gedragsregels voor het betalen van gasten” van de NPO. Slob benadrukt in zijn beantwoording op El Yassini’s eerdere vragen dat „de redactionele onafhankelijkheid van de omroepen een groot goed is” en dat zij vrij moeten zijn de inhoud van hun programma’s te bepalen.

In 2017 kwam de NPO ook onder vuur te liggen vanwege een vergoeding voor een omstreden persoonlijkheid op televisie. Toen bleek dat de leider van motorclub No Surrender Henk Kuipers geld had ontvangen voor de serie Captain Henk van omroep PowNed. Hierop besloot de NPO voortaan te verbieden personen te betalen voor hun deelname aan een „journalistiek radio- of tv-(onderzoeks)programma”. Voor andere programma’s, zoals talkshows, mogen gasten een „vergoeding van gemaakte onkosten” krijgen.