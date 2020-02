Kansas City Chiefs winnen Super Bowl op wonderbaarlijke wijze

De Kansas City Chiefs hebben voor de tweede keer in hun clubhistorie de Superbowl gewonnen. In Miami werden de San Francisco 49ers met 31-20 geklopt. De overwinning van Kansas City mag verrassend genoemd worden.

De twee ploegen maakten er in de 54e editie van het American Football-kampioenschap een ware finale van. Halverwege stonden de twee teams nog 10-10, maar na de halftimeshow werd die score uitgebouwd door San Francisco, die hun zesde kampioenschap en de eerste titel in 25 jaar al konden ruiken.

Vlak voor tijd stond San Francisco nog 20-10 voor, maar dankzij drie touchdowns door Kansas City werd die score toch nog omgedraaid. Mede dankzij een uitblinkende quarterback Patrick Mahomes, die na afloop werd uitgeroepen tot de meest waardevolle speler van de wedstrijd, werd het tweede kampioenschap in de clubhistorie binnengesleept. De eerste keer dat dat lukte was vijftig jaar geleden.

Misschien nog wel beroemder dan de wedstrijd zelf is de halftimeshow bij de Super Bowl. Het feit dat het optreden van wereldsterren Shakira en Jennifer Lopez, vergezeld door andere J Balvin en Bad Bunny, volledig werd verzorgd door latinosterren was al een statement. Dat Jennifer Lopez, met een Puerto Ricaanse vlag over haar schouders, omringd door kinderen in kooien, het nummer Born in the USA van Bruce Springsteen zong, maakte de referentie naar de migratiecrisis in de Verenigde Staten compleet.