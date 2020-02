Bouwvakkers laden bouwmateriaal uit, drie dagen nadat de bouw van start was gegaan. Het noodziekenhuis moest een kopie worden van het gebouw dat in 2003 in de Chinese hoofdstad Beijing werd neergezet. Dat was bedoeld om patiënten met SARS, een ander coronavirus, te behandelen. In dat ziekenhuis werden uiteindelijk zo'n 700 mensen van medische hulp voorzien.

Foto Hector Retamal/AFP