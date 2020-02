Hudson’s Bay leed 73,8 miljoen euro verlies in jaar van faillissement

De Nederlandse tak van Hudson’s Bay heeft vorig jaar 73,8 miljoen euro verlies geleden. Dat blijkt uit een vorige week afgerond faillissementsverslag van de warenhuisketen waarvan op Oudjaarsdag het faillissement werd uitgesproken. De warenhuisketen wilde zelf niet bekendmaken hoe hoog het verlies in 2019 was. Het totale verlies dat Hudson’s Bay sinds de komst naar Nederland in 2017 heeft geleden, bedraagt bijna 184 miljoen euro.

In september besloot het Canadese moederbedrijf alle Nederlandse vestigingen te sluiten vanwege de grote verliezen sinds de eerste winkels in september 2017 open gingen. Een maand later vroeg de Nederlandse Hudson’s Bay uitstel van betaling aan. De faillissementsuitverkoop die volgde, leverde 22,8 miljoen euro op. Desondanks staat nog een schuld van 86 miljoen euro open, waarvan ongeveer 50 miljoen euro aan 1.100 crediteuren. De Belastingdienst en het UWV zijn afbetaald.

De huur van de vijftien vestigingen in Nederland, maandelijks meer dan 4,7 miljoen euro, is tot en met februari voldaan. De verhuurders hebben garanties van in totaal ongeveer 280 miljoen euro gekregen, blijkt uit het faillissementsverslag. Zij moeten hiervoor terecht bij het Canadese moederbedrijf. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco, eigenaar van de vestiging in Almere, heeft hen al gedagvaard voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. De procedure werd in juli 2019 aangespannen tegen Hudson’s Bay in Nederland.

