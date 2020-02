Hoe TomTom weer boven hoopt te komen

De Zeeuwse wapenspreuk Luctor et Emergo (ik worstel en kom boven) zou niet misstaan in het kantoor van Harold Goddijn, topman van TomTom. Nadat het Nederlandse navigatiebedrijf in het najaar van 2018 de zoveelste dreun had gekregen, is de weg omhoog weer ingezet.

Het was Google dat TomTom destijds dwarszat. De techreus uit Silicon Valley snoepte met autofabrikanten Renault, Nissan en Mitsubishi in één klap drie belangrijke klanten af. En niet alleen dat concrete verlies joeg beleggers in TomTom schrik aan; de bestorming van de markt voor ingebouwde navigatiesystemen door zo’n gigant was überhaupt reden voor grote vrees. De relativering dat autobouwers Google niet in hun dashboard zouden vertrouwen, bleek onterecht. Het deed allemaal sterk denken aan een eerdere aanval op de makers van losse navigatiekastjes, waaronder TomTom. De vraag ernaar kelderde door smartphones met gratis kaartenapps van Waze, Apple en, jawel, Google.

Maar bij TomTom weten ze intussen hoe de techwereld werkt. Daar is het voortdurend aanpassen om te overleven, zegt Goddijn geregeld. En dus stuurde zijn bedrijf weg van de consument en mikt nu vol op de zakelijke markt.

Die transformatie voltrekt zich langzaam maar zeker, zegt Nigel van Putten, analist bij zakenbank Kempen & Co. „Er staat nu een ander bedrijf. Deals met autofabrikanten als Fiat Chrysler en Alfa Romeo zijn belangrijk, maar ook het partnerschap met Microsoft telt voor TomToms toekomst.”

Inmiddels is het bedrijf ook in zee gegaan met andere Google-concurrenten, waaronder Apple. En pas nog werd een deal beklonken met het Chinese Huawei. Het bedrijf sluit die partnerschappen juist omdat het onafhankelijk wil blijven. Nu concurrent Here in handen van Duitse automakers is gekomen, is TomTom naast Google de enige zelfstandige kaartenleverancier.

De omzet van locatietechnologie voor de zakelijke markt moet met name na 2021 een vlucht nemen, sprak financieel topman Taco Titulaer afgelopen najaar op een analistendag. Het bedrijf gaat daarbij uit van een jaarlijkse gemiddelde eigen groei van zo’n 15 procent.

Toch sluimert nog onvrede bij menig aandeelhouder, vertelt Wim Gille, hoofd aandelenanalyse van ABN Amro. De bestuurders van TomTom zouden wat al te veel bezig zijn met hun langetermijnvisie – volledig zelfrijdende auto’s met TomTom-software aan boord – en te weinig met de beurskoers van nu.

Dat spanningsveld zie je bij meer beursgenoteerde bedrijven: een bestuur dat ver vooruitkijkt naar die lucratieve stip op de horizon, terwijl de aandeelhouder wat nerveus wijst op de kwartaalcijfers. TomTom presenteert kwartaal- en jaarcijfers aanstaande woensdag.

Volgens Gille doet het team van Goddijn het juiste met z’n blik op de horizon. „De droom voor de lange termijn is volledig autonoom rijden. Daartussen zitten nog heel veel stapjes waarbij de bestuurder steeds meer geholpen wordt”, zegt hij. Dat loopt uiteen van een systeem dat waarschuwt wanneer je de rijstrook niet volgt (lane assist) tot vergaande rij-assistentie, zoals Tesla’s Autopilot.

Het laatste stapje dat TomTom zette: cruisecontrol ‘met vooruitziende blik’. Vrachtwagens van Daimler gebruiken TomToms kaarten en gps-data om te bepalen welke versnelling, snelheid en manier van remmen bij het eerstvolgende heuveltje of de komende bocht de minste brandstof kosten en tot de laagste CO 2 -uitstoot leiden. Samen met de ontwikkeling van digitale kaarten voor zelfrijdende auto’s – technologie die op minder dan tien centimeter nauwkeurig is – hoopt TomTom ook in de volgende worsteling boven te komen.