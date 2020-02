Evenveel vrouwen als mannen op longlist Libris Literatuurprijs

Zwarte schuur van Oek de Jong, Otmars zonen van Peter Buwalda en Vallen is als vliegen van Manon Uphoff – drie van de hoogstgewaardeerde romans van het afgelopen jaar – zijn allen nog kanshebber voor de Libris Literatuurprijs. Ook Wessel te Gussinklo, die vorig jaar al de BookSpot Literatuurprijs voor fictie (50.000 euro) ontving, is met zijn roman De hoogstapelaar opgenomen op de longlist van achttien boeken voor de grootste romanprijs van Nederland. De organisatie van de Libris Literatuurprijs, de grootste romanprijs in Nederland, maakte de selectie maandagmiddag in een persbericht bekend.

Astrid Roemer

Dit jaar staan er evenveel mannen als vrouwen op de longlist – en zou je het onder de mannennaam Elvis Peeters publicerende auteursduo (bestaande uit een man en een vrouw) twee keer meetellen, dan staan er meer vrouwen op de lijst. Bij eerdere edities waren vrouwen op één uitzonderlijk jaar na in de minderheid. Romans van vrouwen maken ieder jaar ongeveer een derde van het totale aanbod uit. Onder meer Hanna Bervoets (Welkom in het Rijk der zieken), Marijke Schermer (Liefde, als dat het is) en Niña Weijers (Kamers antikamers) haalden met hun geprezen romans de longlist, evenals Stephan Enter (Pastorale), Saskia de Coster (Nachtouders) en M.M. Schoenmakers (De vlucht van Gilles Speksneijder).

Opvallend is de verschijning van de roman Gebroken Wit van P.C. Hooft-prijswinnaar Astrid H. Roemer in de selectie – ondanks haar oeuvreprijs is geen van haar romans eerder doorgedrongen tot een longlist van een romanprijs. Ook Ronald Giphart, al sinds 1992 als romanschrijver actief en nu kandidaat met Alle tijd, stond nooit eerder op de Libris-longlist. De goed gerecenseerde boeken van Nicolien Mizee (Moord op de moestuin én Allesverpletterende), Anton Valens (Chalet 152) en Ivo Victoria (Alles is oké) haalden de selectie niet.

Onder de kandidaten bevindt zich geen enkele eerdere winnaar van de Libris Literatuurprijs – van hen publiceerden overigens alleen Yves Petry en Abdelkader Benali in 2019 een nieuwe roman. Vijf longlistauteurs behaalden met eerder werk wel al de shortlist: Peter Buwalda, Stephan Enter, Oek de Jong, Elvis Peeters (De ommelanden) en Niña Weijers. Ook koos de jury voor drie debuutromans: Thomas van der Meer (Welkom bij de club), Anne Moraal (Honden huilen niet) en Dido Michielsen (Lichter dan ik).

Uphoff favoriet

Over een maand, op 2 maart, maakt de jury, bestaande uit literatuurcritici, de shortlist van zes titels bekend. Onder de verzamelde Nederlandse literatuurcritici geldt Vallen is als vliegen van Manon Uphoff als numerieke favoriet; haar roman werd aan het eind van 2019 het meest genoemd op favorietenlijstjes van recensenten: maar liefst 32 keer, zo telde de Amsterdamse boekhandel Athenaeum onlangs uit. De winnaar van de Libris Literatuurprijs – een bedrag van 50.000 euro – wordt begin mei bekend. Afgelopen jaar ontving Rob van Essen de prijs voor De goede zoon.

De volledige longlist is:

Hanna Bervoets: Welkom in het Rijk der zieken

Peter Buwalda: Otmars zonen

Saskia de Coster: Nachtouders

Anjet Daanje: De herinnerde soldaat

Stephan Enter: Pastorale

Ronald Giphart: Alle tijd

Wessel te Gussinklo: De hoogstapelaar

Oek de Jong: Zwarte schuur

Sander Kollaard: Uit het leven van een hond

Thomas van der Meer: Welkom bij de club

Dido Michielsen: Lichter dan ik

Anne Moraal: Honden huilen niet

Elvis Peeters: De ommelanden

Astrid H. Roemer: Gebroken Wit

Marijke Schermer: Liefde, als dat het is

M.M. Schoenmakers: De vlucht van Gilles Speksneijder

Manon Uphoff: Vallen is als vliegen

Nina Weijers: Kamers antikamers

Correctie (3 februari 2020): In 2014 stonden er ook al evenveel mannen als vrouwen op de Libris-longlist. Dat is hierboven aangevuld.