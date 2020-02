Eisen tot 16 jaar voor moord op spyshopeigenaar

Justitie heeft maandag veertien en zestien jaar cel geëist tegen twee mannen die mogelijk medeplichtig zijn aan de moord op spyshopeigenaar Ronald Bakker. Het Openbaar Ministerie sprak de strafeisen maandag uit in de extra beveiligde gerechtsbank in Amsterdam.

De 59-jarige Bakker, eigenaar van een spyshop in Nieuwegein, werd in 2015 omgebracht in zijn woonplaats Huizen. Crimineel kopstuk Ridouan Taghi gaf mogelijk opdracht tot de liquidatie. Bij de moord zouden de twee verdachten, de 30-jarige Mourad B. en en 31-jarige Ali M., hebben opgetreden als ‘spotters’.

Justitie verdenkt hen ervan dat zij Bakker tot aan zijn dood in de gaten hielden, en zijn adres, signalement en kenteken doorspeelden aan de schutter. Ook huurde een van de verdachten een auto, waarmee hij Bakker langere tijd zou hebben gevolgd. De mannen zouden ervan op de hoogte zijn geweest dat de spyshophouder uiteindelijk gedood zou worden. Het OM baseert zich op een groot aantal ontsleutelde pgp-telefoonberichten.

Ridouan Taghi: ze gaan voelen wat woede is

Aantasting van de rechtsstaat

Mogelijk had Bakker de recherche informatie gegeven over klanten van de spyshop, onder wie verdachten rond de groep Taghi. De moord was volgens het OM dan ook bedoeld als waarschuwing aan de onder- en bovenwereld, om niet met de politie in zee te gaan. Justitie sprak daarom van een „koelbloedige moord” die „een aantasting van onze rechtstaat” vormt. Het onderzoek naar de schutter loopt nog.

De liquidatie is onderdeel van het Marengo-onderzoek, het grote onderzoek van justitie naar liquidaties in het criminele milieu. In het Marengo-proces rond Taghi staan zestien verdachten terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord. Taghi werd in december vorig jaar opgepakt. Hij wordt er ook van verdacht opdracht te hebben gegeven de spyshop van Bakker te beschieten met een bazooka of handgranaten naar binnen te gooien.