‘Een dure smartphone vind ik onzin’

in

‘Ik heb meer dan twintig jaar in loondienst gewerkt en heb verschillende functies gehad in het sociaal domein. Zo was ik onder meer taakstrafcoördinator, jeugdreclasseerder, en projectleider op een school. Ik wilde altijd al als zelfstandig ondernemer aan de slag. Maar met een baan in het onderwijs zat ik in mijn comfortzone: mijn functies waren best goed betaald en ik had twaalf weken vakantie per jaar. Zodoende ben ik toch best lang in loondienst blijven werken.

„Pas toen mijn vader onverwachts overleed, ging ik stil staan bij wat ik deed in het dagelijks leven. Ik haalde geen voldoening meer uit mijn werk en dacht: als ik nu niet voor mezelf ga beginnen, dan doe ik het nooit meer. Ik wilde zelf bepalen wat ik doe en hoe ik dat doe, zodat ik iets moois kan creëren.

„Dus ik heb ontslag genomen, ben gaan lobbyen, en heb sinds het najaar van 2019 aan verschillende projecten gewerkt. Nu loopt er een langere opdracht waarbij ik samen met een projectteam werk aan het terugdringen van het lerarentekort, maar ik ben ook intervisiebegeleider voor een club docenten en ik had al een pr- en communicatieklus lopen. Op dit moment verdien ik dus genoeg, maar sommige maanden is het ook wel hosselen geweest. Gelukkig werkt mijn partner ook, dus als ik even wat minder verdien, kan ik op hem terugvallen.”

uit

‘Samen met mijn man en onze zoon wonen we in een huurhuis in Amsterdam. De vaste lasten hebben we zo goed als fiftyfifty verdeeld, maar mijn partner betaalt meestal de boodschappen en de kosten als we uit eten gaan of eten bestellen. Dat laatste doen we heel soms alle avonden in een week. Dan hebben we zin om iets specifieks te eten, maar geen zin of tijd om het zelf te maken.

„Aan kleding geef ik dan weer weinig uit, omdat ik niet het geduld heb om te shoppen. En mijn zakelijke mobiele telefoon is gewoon een simpele smartphone, niet van een heel duur merk want dat vind ik echt onzin. Van dat geld ga ik liever met mijn familie op stap.

„Onze zoon zit op kickboksen, hij reist met het openbaar vervoer en krijgt bijna dagelijks geld mee om eten te kopen op school of in de supermarkt. Dus al met al kost dat wel zo’n 200 euro per maand. Sinds kort customizet hij de sneakers van anderen, tegen betaling. Hij wilde geld verdienen, maar geen bijbaantje in de Dirk van de Broek, en hij kan wel goed tekenen. Zo kwamen we op het idee. De stiften, spray en schoonmaakborstels sponsoren wij nu nog. Wel hebben we even een rem op de bestellingen gezet, hij is nu al druk tot en met juni en hij moet ook gewoon naar school natuurlijk.”

Inkomen: gemiddeld 3.800 euro netto Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.300 euro), mobiel/internet/tv (100 euro), verzekeringen (350 euro), kosten auto (300 euro), boodschappen (500 euro), goede doelen (10 euro), kosten hobby’s en ov zoon (200) Privé-uitgaven: kleding (60 euro), openbaar vervoer (200 euro) Sparen: minimaal 1.500 euro, of wat over is bij lagere inkomsten Laatste grote aankoop: mobiele telefoon (129 euro)