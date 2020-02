Britse regering wil vroegtijdige vrijlating terroristen beperken

De Britse regering wil ervoor zorgen dat veroordeelde terroristen niet meer automatisch worden vrijgelaten als zij de helft van hun straf hebben uitgezeten. De noodmaatregelen die maandag werden aangekondigd door minister van Justitie Robert Buckland komen een dag na een nieuwe aanval met een mes in Londen, waarbij meerdere gewonden vielen en de vermoedelijk jihadistische dader werd doodgeschoten.

Terroristen die vastzitten moeten als het aan de regering ligt eerst voor een commissie verschijnen die moet bepalen of hun tijd in de gevangenis er inderdaad op zit. Bovendien moeten dergelijke delinquenten pas hiervoor in aanmerking kunnen komen als ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten, en niet de helft zoals nu nog het geval is, zegt Buckland. Hij wil dat de wetgeving ook gaat gelden voor terroristen die nu al vastzitten.

De 20-jarige Sudesh Amman viel zondag in de wijk Streatham in het zuiden van Londen mensen aan met een mes. De jonge dader was een week eerder vrijgelaten, hij had na drie jaar en vier maanden de helft van zijn straf uitgezeten voor het verspreiden van extremistische propaganda. „Het verschrikkelijke incident gisteren pleit duidelijk voor directe actie”, zegt minister Buckland in een verklaring. De maatregelen moeten wel nog goedgekeurd worden door het parlement.