EU en VK blikken vooruit op maandenlange onderhandelingen

Nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, is het tijd om te beginnen met de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen beide. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen benadrukte maandag dat er weinig tijd is en het zaak is om snel aan de slag te gaan. De zogenoemde transitieperiode, waarin de onderhandelingen afgerond moeten worden, duurt in principe tot 31 december dit jaar.

Von der Leyen sprak zich uit voor „eerlijke en transparante” gesprekken, waarbij de belangen van de EU behartigd worden. Ook hoofdonderhandelaar voor de EU Michel Barnier benadrukte dat de belangrijkste taak de komende maanden het „beschermen en bevorderen van de belangen van onze burgers en onze unie” zal zijn.

Ondertussen sprak ook de Britse premier Boris Johnson over de onderhandelingen die hem te wachten staan. De premier stelde weg te zullen lopen uit de onderhandelingskamer als de EU niet instemt met een vrijhandelsverdrag naar zijn invulling.

Johnson tijdens zijn toespraak maandag. Foto Frank Augstein/AP

'Verder dan de EU'

Johnson wil vrij kunnen handelen met EU-landen zonder dat zijn land zich hoeft te houden aan EU-regels. De premier stelde dat de EU niet hoeft te vrezen dat het VK de maatschappelijke, economische en milieutechnische standaarden zal verlagen. Op sommige vlakken zou het land zelfs al verder zijn dan de EU, aldus Johnson. Hij noemde onder meer vaderschapsverlof en dierenrechten.

De transitieperiode duurt in elk geval tot 31 december 2020 en kan met maximaal twee jaar worden verlengd. Dat laatste gebeurt alleen als zowel de EU als het VK daar vóór 1 juli dit jaar voor kiezen. Premier Johnson heeft meermaals gezegd onder geen beding uitstel te zullen vragen. Dit is van belang voor het VK omdat het land in de transitieperiode gebonden is aan EU-regels maar géén zeggenschap meer heeft in de unie.