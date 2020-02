Mijn postcode bevat een stuk damesondergoed. Na jarenlange ervaring spel ik dit meestal volgens het telefoonalfabet als ‘Bernhard Hendrik’. Dat is voor iedereen duidelijk, behalve voor de computer die ik laatst aan de lijn had. Deze postcode was niet bekend. Ten einde raad riep ik „BH!!” en wilde de verbinding al verbreken, toen ik hoorde: „Wij hebben de volgende postcode van u ontvangen: Bernhard Hendrik. Is dat juist, toets een 1.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl