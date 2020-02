1917 grote winnaar Bafta’s, ook Parasite valt in de prijzen

De Eerste Wereldoorlog-film 1917 is zondagavond in Londen de grote winnaar geworden van de Bafta-awards, de prijzen van de Britse Film- en Televisieacademie. De film won zeven prijzen, waaronder die voor beste film. De Britse filmprijs wordt gezien als graadmeter voor de kansen op een Oscar, de Amerikaanse filmprijzen die op 9 februari worden uitgereikt.

Sam Mendes won met 1917 ook de prijs voor beste regisseur. Joaquin Phoenix kreeg de prijs voor beste acteur voor zijn rol in Joker, Renée Zellweger werd uitgeroepen tot beste actrice voor haar rol in Judy. The Irishman van Martin Scorsese was tien keer genomineerd, waaronder voor de prijs voor beste film, maar viel geen enkele keer in de prijzen.

De Zuid-Koreaanse film Parasite, die eerder in Cannes de Gouden Palm won, werd uitgeroepen tot beste niet-Engelstalige film en kreeg de prijs voor het beste scenario. De film van regisseur Bong Joon Ho is ook zes keer genomineerd voor de Oscars, onder meer voor beste regisseur, beste film en beste scenario. De prijs voor beste documentaire ging naar For Sama, de indrukwekkende film van burgerjournalist Waad al-Kateab over de oorlog in Syrië.

