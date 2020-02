Zeker twintig doden door verdrukking bij kerkdienst Tanzania

Zeker twintig mensen, onder wie vijf kinderen, zijn zaterdagavond om het leven gekomen doordat ze in het gedrang kwamen tijdens een kerkdienst in Tanzania. Dat zegt een regeringsfunctionaris tegen persbureau Reuters. Ook raakten zestien mensen gewond.

Honderden mensen waren aanwezig bij een kerstdienst in een stadion in Moshi, vlakbij de berg Kilimanjaro, in het noorden van Tanzania bij de grens met Kenia. De verdrukking ontstond toen de mensen zich haastten om gezalfd te worden met ‘gezegende olie’ door pastor Boniface Mwamposa. Deze pastor is zeer populair omdat hij beloofd dat de olie welvaart brengt en ziektes kan genezen.

Het aantal ‘welvaartspredikers’ is de afgelopen jaren toegenomen in Tanzania. De predikers zeggen mensen uit de armoede te kunnen halen en wonderbaarlijke genezingen uit te kunnen voeren.