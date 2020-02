Wat we tot nu toe weten over het Wuhan-coronavirus

Hoe dodelijk is het virus? Dat is nog lastig te zeggen. Het dodental wordt goed bijgehouden, maar het is niet duidelijk hoeveel mensen in totaal zijn besmet: er zijn mensen die niet weten dat ze besmet zijn, of die (nog) niet geregistreerd zijn. Gebaseerd op de cijfers tot 1 februari 13.00 uur (11.955 ziektegevallen, 259 doden) is het sterftecijfer 2,3 procent. Dat is lager dan bij SARS, een ander type coronavirus dat in 2003 zorgde voor een wereldwijde epidemie (8.096 ziektegevallen en 774 doden, sterftecijfer 9,6 procent) en veel lager dan bij het MERS-virus (2494 gevallen, 858 doden, sterfte 34,4 procent). Terug naar boven

Hoe besmettelijk is het virus? Hoe besmettelijk het virus is en hoe snel het zich verspreidt, is nog niet goed bekend. In krap twee maanden, sinds het eerste ziektegeval in Wuhan begin december 2019, zijn twaalfduizend mensen besmet geraakt. Dat zijn alleen de bevestigde besmettingen, waarbij het virus met een genetische test is aangetoond. Het overgrote deel van de besmettingen vond plaats in China, maar daarnaast zijn er nu tientallen geïnfecteerden in andere landen. Dat het virus zich zo snel wist te verbreiden heeft niet alleen te maken met het infectievermogen van het virus zelf, maar ook met het grote aantal reizigers dat de infectie zonder het te weten naar andere gebieden verspreidde. De uitbraak kwam wat dat betreft op een ongelukkig moment, vlak voor het Chinese Nieuwjaar, een periode waarin miljoenen Chinezen traditioneel op familiebezoek gaan. Het vermeerderingsgetal waarmee virologen aangeven hoe besmettelijk een virus is (R0), wordt door het European Centre for Disease prevention and control nu geschat op 2,2. Dat betekent dat elke besmette persoon gemiddeld 2,2 andere mensen besmet. De tijd tussen besmetting en het begin van de symptomen is gemiddeld 5 dagen, maar kan ook twee weken zijn. Er zijn aanwijzingen dat iemand al besmettelijk kan zijn voordat hij of zij symptomen krijgt, en ook dat kan aan de snelle verspreiding bijdragen. Dat gebeurde onder meer in Duitsland waar een werknemer van bedrijf dat auto-onderdelen maakt, besmet raakte door een zakenvrouw uit Shanghai die pas op de terugreis naar China merkte dat zij het virus onder de leden had. Inmiddels zijn ook vijf andere collega's in het Duitse bedrijf besmet en een kind van één van hen.

Wat is een coronavirus? Coronavirussen worden zo genoemd vanwege hun kenmerkende uiterlijk onder de elektronenmicroscoop. Door de regelmatige uitsteeksels op de eiwitmantel die als felwitte puntjes oplichten is het alsof ze een kroontje dragen (corona in het Latijn). Coronavirussen hebben één enkele streng RNA als genetisch materiaal. In de natuur komt een grote variatie aan coronavirussen voor. Ze besmetten vogels en zoogdieren, opvallend vaak vleermuizen. Tot nu toe zijn er zes stammen bekend die mensen infecteren. Ze infecteren meestal de hogere luchtwegen en het maagdarmkanaal. Ze veroorzaken meestal milde klachten zoals verkoudheid, met hoest, keelpijn en soms koorts. Sommige varianten infecteren ook de lagere luchtwegen en kunnen levensbedreigende luchtweginfecties veroorzaken, zoals in het geval van SARS en MERS, en ook dit nieuwe coronavirus. Microscoopopname van het nieuwe coronavirus. Foto NEJM

Helpen mondkapjes tegen verspreiding van het virus? De besmetting tussen mensen gebeurt via uitgeademde druppeltjes met virusdeeltjes. Daarmee kan iemand direct in contact komen als de geïnfecteerde persoon hoest of niest, maar ook indirect door een besmet voorwerp of oppervlak aan te raken, of de geïnfecteerde zelf, bijvoorbeeld door hem of haar de hand te schudden. Mondkapjes kunnen helpen de verspreiding van de druppeltjes van een besmet persoon te beperken. Een mondkapje dragen om zelf niet besmet te raken zal niet helemaal voorkomen dat je besmette lucht inademt, en ook niet voorkomen dat het virus op de handen komt. Wie daarna zijn gezicht aanraakt, loopt alsnog kans op besmetting. Regelmatig de handen wassen als je in openbare ruimtes bent geweest, is dus minstens even belangrijk. Zo min mogelijk je gezicht aanraken en op afstand blijven van hoestende of niesende mensen ook. En wie toch een mondkapje wil gebruiken, moet dat regelmatig vervangen. In Nederland wordt alleen aan medisch personeel geadviseerd mondkapjes te dragen. Om verspreiding te voorkomen, adviseert het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) – net als voor alle griep- en verkoudheidsvirussen – te niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog, regelmatig handen te wassen en papieren zakdoekjes te gebruiken.

Kan het virus overleven op spullen? Buiten het lichaam blijven coronavirussen niet lang intact. SARS kon ongeveer drie dagen overleven op sommige oppervlakken. Het virus krijgen via een pakketje uit China is niet waarschijnlijk, geen van de bekende coronavirussen verspreidt zich op deze manier volgens het RIVM.

Waar komt het virus vandaan? Het nieuwe coronavirus komt vrijwel zeker uit vleermuizen. Het is waarschijnlijk vanuit die dieren overgesprongen op een ander zoogdier, waarmee het vervolgens naar de Huanan Seafood Market in Wuhan kwam. Daar infecteerde het tientallen verkopers en bezoekers. Op 1 januari werd de markt gesloten. De eerste patiënt met longontsteking veroorzaakt door dit virus, op 1 december 2019, was overigens niet direct gerelateerd aan de markt in Wuhan.

Is er een vaccin tegen het virus? Er is op dit moment nog geen vaccin tegen het Wuhan-coronavirus. Destijds is wel gewerkt aan een vaccin tegen SARS, maar dat is nooit goed getest bij patiënten omdat de epidemie inmiddels alweer voorbij was.

Hoe ziek word je van het virus? De eerste symptomen van de infectie zijn koorts, hoesten, spierpijn, vermoeidheid en soms kortademigheid. Bij oudere patiënten en bij mensen met onderliggende gezondheidsproblemen lijkt de infectie zich ernstiger te ontwikkelen. Een deel van de patiënten belandde op de intensive care en moest aan de beademing. Er komen uit China ook berichten dat mensen besmet kunnen zijn zonder dat ze ziekteverschijnselen hebben. Hoe vaak dat voorkomt, is nog niet te zeggen.

Hoe worden patiënten behandeld? Er is geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus, schrijft het RIVM. De behandeling bestaat uit het tegengaan van de symptomen. Bij patiënten die erg benauwd zijn door de luchtweginfectie zullen artsen bijvoorbeeld extra zuurstof geven. Ernstig zieke patiënten worden opgenomen op de intensive care. Als een dokter denkt dat een patiënt mogelijk besmet is met het nieuwe coronavirus, vraagt hij of zij een test aan bij zowel het RIVM als het Erasmus MC. De patiënt wordt dan in isolatie gehouden, thuis of in een ziekenhuis. Als er inderdaad sprake is van het nieuwe coronavirus, blijft de patiënt in isolatie en houdt de GGD de gezondheid van alle mensen waarmee de patiënt contact heeft gehad in de gaten.

Welke maatregelen zijn er genomen om verspreiding naar Nederland te voorkomen? Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) krijgt over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor Nederland advies van het Outbreak Management Team, een groep deskundigen onder leiding van het RIVM. Bruins nam afgelopen week het advies over om het nieuwe coronavirus een meldplicht in de categorie A te geven. Dit betekent dat een arts die een verdenking van het virus constateert bij een patiënt direct alarm slaat bij de GGD en het RIVM. Naast de meldplicht nam Nederland nog extra maatregelen omdat hier nog geen besmettingen zijn geconstateerd. Wel zijn voorzorgsmaatregelen getroffen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte het reisadvies voor China de afgelopen dagen steeds verder aan. Sinds donderdagavond is het advies om alleen voor „noodzakelijke reizen" naar China te gaan. Reizen naar de provincie Hubei, waar het virus is ontstaan, wordt ontraden.

Wat gebeurt er met Nederlanders die terugkeren uit Wuhan? Een groep van vijftien Nederlanders en twee Chinese partners wordt geëvacueerd uit besmettingshaard Wuhan. Als zij terugkeren in Nederland moeten zij verplicht veertien dagen in quarantaine, zo maakte minister Bruins vrijdag bekend. Deze quarantaine van twee weken is een voorwaarde die China stelt aan mensen om het land te verlaten, zodat het virus zich niet verder kan verspreiden. Nederlanders zijn niet verplicht Wuhan te verlaten, maar kunnen alleen weg als zij de quarantaine in Nederland accepteren. De Nederlanders worden op het vliegveld opgevangen door de GGD, die bepaalt hoe de quarantaine eruit zal zien. Die kan van persoon tot persoon verschillen. De meeste mensen kunnen gewoon naar huis, verwacht Harald Wychgel van het RIVM. „Het is belangrijk dat ze een eigen kamer hebben en het contact beperken. Het is niet de bedoeling dat ze gelijk een groot huisfeest geven." Als mensen heel veel huisgenoten hebben en het risico te groot wordt geacht, kan gezocht worden naar bijvoorbeeld een vakantiehuisje als tijdelijk onderkomen. Quarantaine in het ziekenhuis is niet nodig, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. „Je gaat het ziekenhuis in als je ziek bent. Dit is echt een voorzorgsmaatregel." Huisgenoten krijgen regels waaraan ze zich moeten houden in het contact met de persoon in quarantaine. Zij beperken het nabije contact en passen goede hygiënemaatregelen toe. De huisgenoten mogen gewoon het huis verlaten. Het ministerie van Volksgezondheid heeft geen aanwijzingen dat de Nederlanders die uit Wuhan terugkomen ziekteverschijnselen hebben. In China worden zij ook nog gecheckt voordat ze naar Nederland komen. De terugkomers zullen dan ook niet direct op het coronavirus getest worden, zegt RIVM-woordvoerder Wychgel. „Nee, dat heeft geen nut. Die test is voor mensen met ziekteverschijnselen. Als iemand met het virus nog niet ziek is en negatief test, kan die persoon later alsnog ziek worden. Als personen nu niet ziek zijn, is er geen actueel risico."

Wat gebeurt er als er een patiënt opduikt in Nederland? Achter de schermen zijn volop voorbereidingen gaande voor het geval er in Nederland iemand met ziekteverschijnselen opduikt. In zo'n geval gaat er een protocol in werking waarbij de verdachte patiënt in 'isolatieverpleging' wordt gehouden. Dat betekent dat de patiënt thuis of in een ziekenhuis in een aparte kamer behandeld wordt waar niet zomaar iedereen naar binnen kan. De arts vraagt vervolgens een test aan bij het RIVM en het Erasmus MC om vast te stellen of de patiënt daadwerkelijk met het coronavirus besmet is. Is dit het geval, dan start de GGD een zogenaamd 'contactonderzoek' om vast te stellen met wie de besmette patiënt contact heeft gehad. Deze mensen moeten hun gezondheid tijdens de incubatietijd van het virus vervolgens goed in de gaten houden. Mochten er in Nederland besmettingen of verdenkingen opduiken, dan zijn er in de Nederlandse ziekenhuizen in totaal 250 bedden beschikbaar waar verdachte of besmette patiënten geïsoleerd verpleegd kunnen worden. Premier Mark Rutte zei vrijdag dat hij begrijpt „dat mensen zich zorgen maken". „We blijven alert en zijn goed voorbereid. We kunnen snel ingrijpen bij een verdenking van een besmetting."

Waarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een internationale noodsituatie uitgeroepen? Die verklaring is in de eerste plaats bedoeld om overheden wereldwijd ervan te doordringen dat ook zij met het virus te maken kunnen krijgen. Het is ook een oproep tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel om de ziekte onder controle te krijgen. De drempel voor een zogeheten PHEIC-verklaring ligt hoog: de WHO weegt het gevaar voor de volksgezondheid af tegen mogelijke negatieve gevolgen voor het maatschappelijk leven en de economie. Toen ook mensen buiten China met het coronavirus geïnfecteerd raakten, was volgens de WHO aan de twee criteria voor een internationale noodsituatie voldaan: het virus vormt een bedreiging voor andere landen en vereist een internationale respons. Een dokter bezoekt een patiënt in quarantaine een ziekenhuis in Wuhan. Foto EPA/Yuan Zheng

Zijn er internationale richtlijnen voor de omgang met het virus? De WHO heeft „aanbevelingen" verstrekt aan China, overheden van andere landen en de wereldgemeenschap. Zo wordt China opgeroepen om de oorsprong van het virus te blijven zoeken, reizigers die het land verlaten te controleren en samen te werken met de WHO. Andere overheden krijgen het advies om maatregelen te treffen die verspreiding van het virus in hun land voorkomen. De WHO herinnert overheden aan hun verplichting om informatie met de WHO te delen, bijvoorbeeld als zij maatregelen voor reizigers treffen, en aan eerdere afspraken om stigmatisering en discriminatie te voorkomen. Hoewel de organisatie reisbeperkingen „niet aanraadt", hebben de Verenigde Staten een inreisverbod ingesteld voor iedereen die in de twee voorbije weken in